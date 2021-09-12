Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 сентября: 347 человек заразились и 15 умерли

В Волгограде продолжает действовать масочный режим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается неизменной, цифры словно застыли на месте. На сегодня в регионе зафиксировали еще 347 случаев заражения COVID-19. По данным федерального оперативного штаба лично узнали, что такое ковид уже почти 85,9 тысячи волгоградцев. Тем временем, Волгоград в эти выходные отмечает День города. Программа праздничных мероприятий по большей части ушла в онлайн. Хотя будут и концерты на улицах, и ярмарка в пойме Царицы, и два фейерверка в воскресенье. Так же в регионе стартовали события в честь 800-летия Александра Невского. При большом скоплении людей власти просят волгоградцев надевать маски даже на улице, если социальную дистанцию соблюсти не удается. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 сентября 2021 года.

Инфографика. Яндекс

Не уменьшается в Волгограде и области и количество людей, жизни которых оборвались из-за коронавируса и его последствий. За минувшие сутки эксперты подтвердили еще 15 смертей, это не считая тех умерших в ковидных госпиталях, основной причиной смерти у которых признали иные заболевания.

Выздоровевшие все еще освобождают больничные койки реже, чем в госпитали поступают новые больные. В субботу закрыл больничный 291 пациент. Всего же одолели ковид уже 76,2 тысячи жителей региона. А на карантине по коронавирусу в эти выходные находятся более 17 тысяч волгоградцев.