Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 сентября: заболевших меньше не становится

В больницах проходят лечение около шести тысяч ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодня в России зафиксировали 18,3 тысячи заболевших коронавирусом. Первые места разделили столицы – в Москве 1566 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 1504, в регионах в разы меньше. Волгоградская область вновь оказалась на 15-м месте в стране по приросту заболевших, и сохраняет 13-ю позицию в списке регионов с самым большим общим числом заразившихся. Узнали, что такое COVID-19 уже 85,2 тысячи жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 сентября 2021 года.

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В целом по России за последние сутки подтвердили 789 летальных исходов, основной причиной которых стали ковид и его осложнения. На Волгоградскую область приходится 14 из них. Всего же именно коронавирус за время пандемии унес жизни 2445 волгоградцев.

В ковидных госпиталях на сегодня продолжают лечение более шести тысяч жителей региона. Закрыли больничные листы за минувшие сутки еще 338 человек, всего выздоровевших волгоградцев уже 75,6 тысячи. Многим из них, даже после легкой формы заболевания, требуется длительная реабилитация.

Тем временем, регион продолжает жить в режиме коронавирусных ограничений, а бары и кальянные почти каждый день штрафуют за пренебрежение ими.