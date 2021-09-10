В Волгограде бар Brooklyn закрыли на месяц за кальяны

Фото: Роспотребнадзор.

Центральный районный суд Волгограда решил закрыть популярный бар Brooklyn за нарушение запрета на курение кальянов. Заведение опечатали еще 1 сентября, а откроется оно не раньше, чем через месяц, то есть в октябре. Инспекторы Роспотребнадзора во время проверки обнаружили, что посетители бара заказывали кальяны, а сотрудники заведения готовили их к использованию. При этом в регионе согласно постановлению губернатора давно действует запрет на курение именно кальянов в кафе, ресторанах и т.п. Такие меры ввели из-за коронавируса.

- Снижение риска инфицирования COVID-19 как для персонала, так и для посетителей объектов общественного назначения обеспечивается выполнением всей совокупности профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренных санитарными правилами и рекомендациями Роспотребнадзора, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отметим, что здание бара опечатали сразу же после решения суда. Владельцу за месяц нужно будет исправить все нарушения.