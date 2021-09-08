Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 сентября: регион на 13-м месте в стране по числу заболевших

На лечении в ковидных госпиталях более шести тысяч волгоградцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области остается практически неизменным. На сегодня федеральный оперштаб сообщил о 349 новых случаях COVID-19. По этому показателю регион на 15-м месте в стране, а на первое место резко вырвался Санкт-Петербург с 1430 заразившимися. По общему числу заболевших за время пандемии, Волгоградская область поднялась на 13-е место в России – цифра достигла 84,5 тысячи человек. Лидирует же по этому показателю столица с почти 1,58 миллиона заразившихся. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 сентября 2021 года.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

В целом по стране на сегодня число выздоровевших после перенесенного коронавируса составило 18,2 тысячи человек и превысило количество новых заболевших. В Волгоградской области ситуация пока не меняется. Выписываются из ковидных госпиталей меньше людей, чем туда попадает. За минувшие сутки закрыли больничные листы 314 человек, всего за год с лишним – 74,9 тысячи.

На высоком уровне остается и число смертей, где главной причиной летального исхода стали коронавирус и пневмония. На сегодня оперштаб сообщил еще о 17 умерших. Всего же ковид убил уже 2416 волгоградцев. А в консерватории имени Серебрякова накануне простились с 18-летней студенткой, которая боролась с раком и заболела COVID-19. Попадет ли она в официальную статистику, пока не ясно. Решение принимет специальная комиссия после посмертных исследований.