«Почему здесь так?»: Иду Галич разочаровали набережная Красноармейского района Волгограда и волжский мортуарий

Жители Волгограда рассказали Иде Галич, что такое "грядушка", "сайка" и "растыка" Фото: Михаил ФРОЛОВ

На YouTube вышел выпуск программы «Незвездные флюиды» про Волгоград. Ведущая шоу Ида Галич вместе со своей съемочной программой побывала в городе в августе. Она посетила Мамаев курган, музей-заповедник «Старая Сарепта», навестила семью Маркович, у которой в январе родились четверняшки, и Евгения Анисимова, который один воспитывает сына с синдромом дауна. Также популярный блогер осмотрела Красноармейский район и осталась от него не в восторге.

- Мы находимся на набережной, на полуразрушенной, честно говоря. Я вот вижу лавочку для чтения разрушенную. Почему здесь так? – недоумевала Ида Галич.

Свой вопрос она адресовала популярному блогеру в TikTok Ане Покров, которая родилась и выросла на юге Волгограда. С 2020 года девушка является участницей первого состава TikTok-дома «Dream Team House» вместе с Даней Милохиным. Она отметила, что за время, сколько она уже не живет в Волгограде, в Красноармейском районе ничего не поменялось.

- Просто никто не хочет заниматься. В Волгограде в центре сделали неплохо, есть, где погулять, куда сходить, кафе. А в районе делать вообще нечего. Что я здесь жила, что сейчас приезжаю, ничего не изменилось. Построили один дом и сделали новенькую аллейку. Это, наверное, единственное место, которое изменилось, - рассказала Аня Покров.

Популярная среди молодежи TikTok-блогер отметила, что ей надо стать очень богатой, тогда она сама отремонтирует Красноармейский район.

В программе «Незвездные флюиды» Ида Галич также рассказала про мортуарий в Волжском. Его впечатлила архитектора сооружения и сравнила его с античным храмом. Но нынешнее состояние памятника, который был построен в 50-х годах на территории поселка Рабочий, расстроило телеведущую и блогера.

- Очень жаль, что такое красивое здание просто-напросто разрушается временем, и никто за ним не следит. По факту это зеркало истории, это наша история. Невероятно красивое сооружение в стиле сталинского ампира, - отметила Ида Галич.

В выпуске съемочная группа также пообщалась с волгоградцами на улицах города, спрашивая, хорошо ли они знают местный сленг. Жители Волгограда сходу называли, что такое «сайка», «грядушка», «растыка» и что в городе «танцует».