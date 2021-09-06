Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 сентября: заболеваемость и смертность по-прежнему не снижаются

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 6 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области перестала расти заболеваемость коронавирусом. Однако и снижения числа новых случаев ковида пока нет, ежесуточно заражается очень большое число волгоградцев. 6 сентября в регионе подтвердили 345 заболевших COVID-19. Волгоградская область сегодня занимает 15-е место в стране по суточному приросту заболевших, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Не снижается и уровень смертности от ковида. Третий день подряд в регионе фиксируется 16 смертей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию в Волгоградской области коронавирусом заболели 83 814 жителей. Не смогли справиться с вирусом 2 385 волгоградцев. Только за 6 дней сентября жертвами ковида стали 93 пациента.

Выписка из ковидных стационаров и с домашних больничных за последние сутки составила 287 человек. Всего в течение пандемии выздоровели от коронавируса 74 337 пациента.

В Волгоградской области около 810 тысяч жителей сделали прививку от COVID-19, при этом вакцинация должна проходить в еще более усиленных темпах. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. Он также отметил, что осенью ожидается всплеск заболеваемости, поэтому в ковидариях увеличат число мест до восьми тысяч.