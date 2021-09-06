810 тысяч волгоградцев вакцинировались от коронавируса

В регионе продолжается массовая вакцинация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка 810 тысяч жителей Волгоградской области вакцинировались от коронавируса. Но впереди осенне-зимний период, когда помимо ковида появятся ОРВИ и грипп. Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании 6 сентября поставил задачи усилить вакцинацию, а также быть готовыми увеличить коечный фонд в инфекционных госпиталях на 8 тысяч мест. Сейчас 15% коек свободно, но ожидается всплеск заболеваемости.

- Необходимо быть в готовности к возможному осложнению ситуации, понимая, что простудные и инфекционные заболевания в этот период наложатся на коронавирусную инфекцию. Необходимо организовать вакцинацию людей не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа, а это потребует дополнительных усилий, - отметил глава региона.

Важно, что в медучреждения поставят дополнительные партии экспресс-тестов. Это позволит разделить потоки заболевших ОРВИ и коронавирусом.