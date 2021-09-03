Волгоградский пловец Андрей Гладков стал чемпионом Паралимпиады

Подопечный Ирины Ахмеровой впервые в карьере выиграл золото Паралимпиады. Фото из архива Комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.

Волгоградский пловец Андрей Гладков стал чемпионом Паралимпийских игр, которые проходят в Токио. 24-летний спортсмен завоевал золотую медаль в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Представитель Волгоградской области вошел в состав российской четверки в предварительном этапе. Андрей Гладков проплыл первый этап на спине. В итоге российский квартет прошел в финал с первого места.

Тренерский штаб сборной России на решающий заплыв решил полностью заменить состав пловцов, поэтому Андрею Гладкову было не суждено проявить себя в финале. Его партнеры по команде блестяще проплыли дистанцию и финишировали первыми. Паралимпийскими чемпионами стали все спортсмены, которые участвовали в предварительном и финальном заплывах. Кроме волгоградца Андрея Гладкова, обладателями золотых медалей стали Даниил Смирнов, Дмитрий Григорьев, Денис Тарасов, Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух, Андрей Николаев.

Отметим, для ученика Ирины Ахмеровой это первая победа на Паралимпиадах. В 2012 году в Лондоне пловец выиграл две бронзовые медали и одну серебряную. В Токио на личных дистанциях до пьедестала почета ему добраться не удалось. Также в активе Андрея Гладкова по 3 победы на чемпионатах мира и Европы по плаванию.

Ранее в столице Японии две медали завоевала волгоградская пловчиха Наталия Буткова. Она стала обладательницей «серебра» и «бронзы». Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 по 5 августа.