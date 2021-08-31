Волгоградка Наталия Буткова выиграла вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Фото: Паралимпийский комитет России

На продолжающейся в Токио летней Паралимпиаде волгоградка Наталия Буткова завоевала вторую медаль. Сегодня, 31 августа, пловчиха с поражением опорно-двигательного аппарата финишировала второй на дистанции 50 метров брассом. Наталию на 2,33 секунды опередила испанка Марта Фернандес. При этом волгоградка установила рекорд России – 1 минута 0,54 секунды.

Отметим, ранее представительница Волгоградской области уже поднималась на пьедестал почета Паралимпийских игр. Наталия Буткова завоевала бронзовую медаль на дистанции 150 метров комплексным плаванием. Для волгоградки это первая Паралимпиада в карьере.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.