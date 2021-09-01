Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 сентября: ежесуточный прирост заразившихся почти не меняется

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 1 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области цифры заболеваемости коронавирусом остановились на одном уровне. Ежесуточно подтверждается примерно равное количество заразившихся. 1 сентября в регионе подтвердились 348 новых случаев COVID-19 – это на 1 заболевшего меньше, чем днем ранее. Сегодня Волгоградская область занимает 15-е место в стране по приросту заразившихся за сутки, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. По всей стране в первый день осени выявили 18 368 случаев ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 сентября 2021 года.

Статистка портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию число заболевших ковидом волгоградцев перевалило за 82 тысячи, если быть точным, то всего вирус подхватили уже 82 067 человек. Скончались от осложнений коронавируса 2 307 жителей региона. 1 сентября зафиксировали 15 летальных исходов.

Коронавирус в Волгоградской области. Статистка портала стопкоронавирус.рф.

Выписка с выздоровлением по-прежнему остается ниже, чем прирост новых заболевших. За последние сутки благополучно завершили борьбу с коронавирусом 308 жителей Волгоградской области. С марта прошлого года от COVID-19 вылечились 72 807 волгоградцев.

Волгоградский Роспотребнадзор в очередной раз напомнил профилактические меры, которые необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя от заболевания ОРВИ и коронавирусом. Главное – носить маски, также среди требований «респираторный» этик, занятия физкультурой и отказ от вредных привычек.