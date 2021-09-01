Занимайтесь физкультурой, не курите: волгоградский Роспотребнадзор напомнил, как не заболеть ковидом и ОРВИ

Волгоградцам настоятельно рекомендуют носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением осени повышается заболеваемость простудами, продолжает сохраняться сложная ситуация с коронавирусом. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напомнило о необходимости соблюдать профилактические меры. Главным остается ношение масок в общественных местах и соблюдение «респираторного» этикета – во время кашля или чихания нужно прикрывать рот рукой или платком. Также среди карантинных требований остается использование антисептиков для рук.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, рабочие и жилые помещения нужно проветривать, ежедневно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Волгоградцам рекомендуют как можно реже оказываться в общественных местах, больше гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и избегать вредных привычек – курения, употребления алкоголя.

- При появлении одного из признаков ОРВИ или в совокупности следует обращаться за медицинской помощью, - добавили в Роспотребнадзоре.

Добавим, что на неделе с 23 по 29 августа в Волгоградской области зарегистрировали более 15 тысяч случаев ОРВИ – это на 3% больше, чем неделей ранее. 70% заболевших – пациенты старше 15-ти лет. У заболевших простудами выявляют ковид, парагрипп, риновирус, бокавирус. Вирусы гриппа не обнаруживаются.