Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 августа: за сутки умерли 17 человек

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 24 августа Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом не улучшается. Прирост новых заразившихся остается на пиковых значениях. 24 августа в регионе выявили 349 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Также сегодня были зафиксированы 17 смертей – повторение рекорда за всю пандемию. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Сегодня по суточному приросту новых случаев ковида Волгоградская область делит вместе с Крымом 14-15-е места. За всю пандемию вирусом заразились 79 246 волгоградцев, по общему числу заболевших область занимает в России 14-е место. Жертвами коронавируса в регионе стали 2 184 человека.

За последние сутки благополучно завершили борьбу с COVID-19 319 жителей Волгоградской области. Пациенты выписались из ковидариев или закрыли домашние больничные. Всего с марта прошлого года выздоровели 70 348 волгоградцев.

В регионе продолжаются межведомственные проверки соблюдения мер по недопущению распространения коронавируса. За нарушения гражданам и юридическим лицам грозят штрафы. В Волгограде на 100 тысяч рублей наказали ресторан в гостинице «Park Inn by Radisson Volgograd». В заведении не выполнили предписание Роспотребнадзора, не установив дозаторы с антисептиками и устройства для обеззараживания воздуха.