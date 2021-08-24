Ресторан в волгоградской гостинице «Park Inn by Radisson» оштрафовали за антиковидные нарушения

В ресторане не выполнили предписание Роспотребнадзора Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде и области продолжаются межведомственные рейды для выявления антиковидных нарушений. Коронавирус распространяется в регионе уже 18 месяцев, но некоторые предприниматели до сих пор пренебрегают безопасностью сотрудников и посетителей. Проверка прошла в ресторане гостиницы «Park Inn by Radisson Volgograd» на улице Балонина, 7 в центре города. Выяснилось, что в заведении выполняются не все санитарно-противоэпидемические мероприятия. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выдало предписание для устранения нарушений, рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

В ресторане гостиницы рядом с умывальниками в местах общего пользования и приема пищи для персонала не было дозаторов с антисептиками для рук. Также в помещениях для работников не установили устройства для обеззараживания воздуха. В заведении не выполнили предписание Роспотребнадзора к повторному рейду, за что компанию ООО «РГС Волгоград» привлекли к ответственности. Центральный районный суд оштрафовал ресторан в гостинице «Park Inn by Radisson Volgograd» на 100 тысяч рублей, постановление в законную силу еще не вступило.