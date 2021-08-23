В Волгоградской области обрушился мост под тяжестью грузовика с щебнем

Грузовик рухнул вниз и перевернулся набок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В рабочем поселке Елань Волгоградской области днем 23 августа обрушился автомобильный мост. Сооружение на въезде в райцентр обвалилось прямо под проезжавшим многотонным грузовиком. По предварительной информации, аварийный мост не выдержал веса перевозившего щебень большегруза. Мост рухнул вместе с грузовиком. Пострадавшего водителя с места ДТП увезли в больницу.

- 44-летний житель Краснодарского края, управляя грузовым автомобилем «Рено» с груженым щебнем прицепом, на въезде в рабочий поселок Елань проигнорировал знак об ограничении по весу в 10 тонн на мосту через реку Терса, - сообщила «КП-Волгоград» представитель регионального главка МВД Светлана Смольянинова.

Движение по мосту полностью закрыто. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Частичное обрушение моста произошло в районе второго пролета. Провалившийся грузовик упал вниз и перевернулся на бок. По предварительным данным, вес груженого автомобиля был не менее 50 тонн. Обвалившийся мост еще осенью 2020 года признали аварийным и установили ограничение на проезд транспорта весом свыше 10 тонн. Но водителя этот знак не остановил.

По информации облздрава, водителя отвезли в Еланскую ЦРБ. У него диагностировали лишь легкие повреждения. Мужчина от госпитализации отказался.

Сейчас движение по мосту полностью закрыто. На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС, спецтехника и строители. Полиция и все профильные ведомства проводят проверку.

Мост обрушился на въезде в райцентр. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На время восстановительных работ для легкового транспорта объезд будет осуществляться по мосту между улицами Волгоградской и Камышинской, для всего транспорта – по трассе через села Журавка, Вязовка, Большой Морец, - сообщили в администрации райцентра.

Местные власти настроены решительно, они хотят идти в суд. Ведь причиной частичного обрушения моста стало игнорирование весовых ограничений.

В мае 2020 года еще один мост в Волгоградской области обрушился под «КамАЗом». В Жирновском районе прицеп грузовика полностью вылетел с дороги, а кабина и еще один прицеп остались висеть на краю моста через реку Щелкан. Причиной также стал перегруз.