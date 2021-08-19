Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 августа: очередной рекорд заболеваемости

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 19 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока в Волгоградской области ничто не может сдержать рост заболеваемости коронавирусом. В регионе продолжают обновляться рекорды по суточным приростам. 19 августа зафиксировали очередной максимум за всю пандемию: в Волгоградской области выявили 341 случай COVID-19. Сегодня регион занимает 17-е место в стране по числу новых заболевших, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф. Всего в России сегодня ковидом заболели 21 058 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию коронавирус подхватили 77 510 волгоградцев. В Волгоградской области сохраняются высокие цифры смертности от COVID-19. В четверг жертвами вируса стали 14 человек. За всю пандемию ковид унес жизни 2 106 волгоградцев.

По-прежнему число выздоравливающих от коронавируса меньше, чем количество новых заболевших. За последние сутки 301 пациент поборол COVID-19. С марта прошлого года, когда в регионе началось распространение ковида, вылечились от него 68 848 волгоградцев.