Что произошло после матча Ротор – Балтика

Фото: СК "Ротор"

В 6-м туре первенства ФНЛ «Ротор» и «Балтика» сыграли вничью со счетом 1:1. Обе команды подтверждают статус самых миролюбивых в сезоне. У них уже по 5 ничейных результатов в турнире. В матче на «Волгоград Арене» 2 гола забили сине-голубые. Но сначала Бериашвили случайно отправил мяч в собственные ворота, но спустя несколько минут Школьник спас волгоградцев от поражения. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – Балтика 14 августа 2021.

«МЫ ЗАСЛУЖИВАЛИ ПОБЕДУ»

Главный тренер калининградской команды Евгений Калешин на послематчевой пресс-конференции отметил своих подопечных. По его словам, его футболисты играли на «Волгоград Арене» лучше, чем «Ротор», и заслуживали 3 очка.

- Я думаю, что мы играли с преимуществом, особенно в первом тайме. Стратегия в принципе была правильно. В первом тайме мы должны были забивать, но, к сожалению, не сделали этого. Второй тайм начался нервозно, потому что на команду давит ответственность за результат. На мой взгляд, мы сегодня заслуживали победу, потому что имели больше моментов, больше опасности внутри штрафной соперника. В нашей штрафной почти ничего не было. Да, соперник забил очень красивый мяч. Надо отдать должное. Но очень жаль, что работа, проделанная командой, не увенчалась победой, - посетовал Евгений Калешин.

БЕССМЫСЛЕННЫЙ ФУТБОЛ

У наставника «Балтики» поинтересовались, как он относится к тому, что матчи проходят почти без зрителей из-за коронавирусных ограничений. Евгений Калешин отметил, что в таких условиях теряется смысл футбола.

- Команды же играют для болельщиков, а когда их нет, теряется смысл. Наверное, в условиях пандемии безопасность важнее. Но вкус футбола чувствуется с болельщиками, тем более в таком городе как Волгоград, где у команды огромная армия. Естественно хозяева страдают, потому что нет нужного давления на соперника. Но и для гостей плохо, потому что они питаются атмосферой трибун. А сейчас игры проходят, всем нужны очки, кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Но драйва не хватает, - подчеркнул главный тренер «Балтики».

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ ЖДЕТ ОБЪЯСНЕНИЯ ОТ СУДЕЙ

Главный тренер «Ротора» после игры отметил, что его команде не хватает точности и фарта в завершении атак. Кроме этого, Дмитрий Хохлов уделил внимание работе судейской бригады, которую возглавлял Сергей Чебан.

- Не все сегодня получалось, но и много хорошего было. Опять же, футбол – это забитые голы. Не знаю, в чем мы провинились, почему в нашу сторону свистят все, а когда чистый пенальти, чистая красная карточка – все это пропускается мимо. Любой микрофол расценивается не в нашу пользу. А когда нам забивают гол, Малярова сносят в центре поля, это не замечается. Наверное, пусть объясняют те, кто со свистком бегают, - заявил после игры Дмитрий Хохлов.

«Ротор» провел в сезоне пятый домашний матч и в пятый раз сыграл вничью? Почему у команды такие результаты на своем поле?

- Я не могу, что родные стены давят. Давит то, что мы не можем одержать дома победу. Вся команда переживает по этому поводу. Но, выходя на поле, нужно избавляться от этих мыслей, играть в футбол и делать то, что мы тренируем. Да, что-то новое, непривычное, но к этому нужно идти и через игры это будет получаться, - пытался найти причину безвыигрышной серии «Ротора» на «Волгоград Арене» Дмитрий Хохлов.

БУДУТ ЕЩЕ НОВИЧКИ?

Впереди еще половина августа, у клубов ФНЛ достаточно времени для того, чтобы пополнить свои составы новичками. Главный тренер «Ротора» не исключил, что у сине-голубых появятся новые футболисты.

- Селекционная работа ведется постоянно. Но все обсуждения я бы хотел оставить внутри команды. Мы мониторим рынок российских игроков, понимаем и знаем, кто теоретически может освободиться. От хороших игроков ни одна команда не откажется, - отметил Дмитрий Хохлов.

«У НАС ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ КОМАНДА»

«Ротору» удалось спасти ничью благодаря голу Игоря Школика на 88-й минуте. У полузащитника получился очень красивый гол, но он не стал победным. От того настроение у футболиста после игры было не самым веселым. Школик считает, что «Ротор» столкнулся с невезением.

- Обидный матч, у нас были хорошие моменты, которые мы не забили. Но по игре ничья – закономерный результат. Мы дома не выиграли ни одного матча, но нам нужно раз победить и все будет отлично. У нас очень сильная команда, - рассказал Игорь Школик.