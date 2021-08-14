Пять простых выводов по матчу Ротор – Балтика

Матч на "Волгоград Арене" снова прошел почти при пустом стадионе Фото: Эдуард Пальгунов

В 6-м туре первенства ФНЛ «Ротор» на «Волгоград Арене» принимал «Балтику». Начало сезона у обеих команд пока не задается. Они далеко от высоких мест и очень часто играют вничью. Миролюбивый характер коллективы продемонстрировали и в очной дуэли. «Ротор» и «Балтика» сыграли вничью со счетом 1:1. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАЛИСЬ И ГОСТИ

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Волгоградской области местные любители футбола вынуждены смотреть домашние матчи «Ротора» в интернете. На «Волгоград Арену» вторую игру подряд допускаются только фанаты сине-голубых, у которых есть абонементы на сектор D110. И во встрече «Ротора» и «Балтики» трибуна активных болельщиков не пустовала, около сотни человек горячо гнали свою команду вперед. Но на этот раз на стадионе не остался без поддержки и гостевой коллектив. На «Волгоград Арене» было 9 калининградских болельщиков, которым, конечно же, с трудом удавалось тягаться в голосовых способностях с волгоградскими фанатами.

ПРЕИМУЩЕСТВО ЗА «БАЛТИКОЙ»

То, что показали команды в первом тайме, вряд ли порадовало болельщиков. «Ротор» и «Балтика» играли в неспешном ритме и практически не угрожали воротам друг друга. Волгоградцы попытались с начала матча построить атаки правым фангом, но чего-то опасного из проходов Дудиева и Кипиани они не выжали. А потом калининградцы отодвинули хозяев от своих ворот и стали куда активнее. За 45 минут встречи «Балтика» чаще владела мячом и могла несколько раз поразить ворота сине-голубых. На 16-й минуте Казаев, казалось, наверняка завершал фланговую атаку гостей, но под летящий мяч после его удара бросился Бериашвили. А незадолго до перерыва «Ротор» спасла перекладина после мощного выстрела Альшина с 13-ти метров. А что подопечные Дмитрия Хохлова? До перерыва в атаке они так ничем не запомнились.

ЗАМЕНЫ АКТИВИЗИРОВАЛИ ИГРУ

Конечно, происходящее на поле не устраивало главного тренера «Ротора». В перерыве он сделал две замены: Маляров и Кавтарадзе сменили Кипиани и Махатадзе. И в начале второго тайма сине-голубые были нацелены на чужие ворота, заставив соперников действовать от обороны. На 53-й минуте Кавтарадзе едва не стал автором забитого мяча. Ташаев сделал прострел с левого фланга во вратарскую, где Бека в касание старался переправить мяч в ворота. Однако голкипер «Балтики» Бориско спас свою команду. «Ротор» продолжил действовать активнее, что уже не устраивало наставника калининградцев Евгения Калешина. В интервале с 61-й по 69-ю минуту он провел сразу 4 замены. И они тоже внесли свои коррективы в рисунок игры, «Балтика» уже сама начала действовать очень активно в атаке.

КРАСОТА В ОТВЕТ НА КОШМАРНУЮ СЛУЧАЙНОСТЬ

Время матча заканчивалось, и он склонялся к безголевой ничьей. Однако счет 0:0 до конца встречи не сохранился. На 83-й минуте «Балтика» убежала в быструю атаку, Муртазаев в чужой штрафной пробил с острого угла, но с ударом справился Обухов, отбив мяч перед собой. Однако игровой снаряд попал в ноги бегущему Бериашвили и затем отлетел в ворота – обиднейший автогол. Неужели случится первое поражение «Ротора» в сезоне? Волгоградцы бросились отыгрываться, и на 88-й минуте им удалось спастись. Школик получив мяч в метре от штрафной калининградцев решил не искать передачей партнеров, а прицелился по воротам. Полузащитник хозяев обводящим ударом послал мяч в дальний верхний угол – получился очень красивый гол! Снова равенство на табло, счет 1:1 сохранился до финального свистка.

ДЕСЯТАЯ НИЧЬЯ НА ДВОИХ

«Ротор» и «Балтика» никак не могут встать на победный путь. У калининградцев в сезоне до сих пор нет ни одного выигрыша. Для них это пятая ничья в турнире. Столько же раз в ФНЛ-2021/2022 поделил очки с соперниками и «Ротор». Причем вничью волгоградцы играют исключительно на «Волгоград Арене». При этом стоит отметить, что подопечные Дмитрия Хохлова по-прежнему не проигрывают в сезоне. А чаще «Ротора» и «Балтики» в текущем игровом году вничью больше никто не играет.

В 7-м туре ФНЛ «Ротор» 21 августа в Воронеже сыграет с местным «Факелом». «Балтика» в этот же день в Набережных Челнах встретится с «КАМАЗом».