Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 августа: так много заболевших за сутки еще не было

В регионе сохраняется масочный режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области понемногу растет каждый день. Несмотря на то, что каждый день в области ставят новые рекорды по количеству привитых, болезнь только прогрессирует. 14 августа снова рекордная цифра по приросту заболевших: 337 человек узнали, что заражены. Пока это самый большой суточный прирост заболевших ковидом в регионе за все время с начала пандемии. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 августа 2021 года.

Всего с тех пор, как в нашу жизнь пришел коронавирус, заразились уже 75 830 жителей региона. Вылечились не все: 67 390 человек отметили выздоровление. За вчерашние сутки список излечившихся пополнили 297 волгоградцев. К сожалению, очень многих спасти не удается. Так, например, за последние сутки зарегистрировали 14 летальных исходов от COVID-19, всего же по вине вируса мы уже потеряли более двух тысяч человек.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

Власти продолжают уговаривать и вынуждать жителей сделать прививку. Часть людей, кто не сделает прививку до конца месяца, лишится работы: есть список профессий, где вакцинация от ковида – обязательное условие для допуска на работу. Продолжают прививаться студенты: их в случае прививки 1 сентября могут не пустить в вуз, отправив на дистанционное обучения. Волгоградский облздрав составил рейтинг самых популярных пунктов вакцинации. Стало быть, если вы хотите сделать прививку без очереди, выбирайте самый непопулярный пункт.