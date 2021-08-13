Каждый седьмой житель Волгограда и Волжского делает прививку от ковида в ТРК

Прошли вакцинацию от ковида более 690 тысяч волгоградцев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Хотя прививку от коронавируса в торговых центрах можно получить без записи, получает вакцину в ТРК лишь каждый седьмой житель Волгограда и Волжского. По данным рейтинга, который составил облздрав, самыми популярными стали прививочные пункты в ТРК «Волгамолл» и в ТРЦ «Акварель». В каждом из них вакцину получили более 8 тысяч человек. При этом наименее посещаемым стал пункт в «Пирамиде», где привили 2677 человек.

Всего на сегодня прошли вакцинацию в торговых центрах 52 тысячи волгоградцев и волжан, всего же от коронавируса привились 368 жителей двух городов. В целом в регионе прошли вакцинацию более 690 тысяч человек.

Напомним, в Волгограде и области на сегодня работает 61 прививочный пункт в поликлиниках, с апреля действуют 10 пунктов в ТРК. А самый большой прививочный центр открыли 21 июля на базе музея «Россия – моя история» в пойме реки Царицы, его пропускная способность составляет до 1200 посетителей в день. В музее сделали 12 отдельных кабин для вакцинации, есть даже детская комната, где малыши могут поиграть, пока их родители сделают прививку.

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