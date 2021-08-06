В Волгограде 13-летняя девочка отравилась газом, принимая ванну

Ванную обследуют эксперты. Фото: СКР

Накануне вечером в Кировском районе Волгограда ребенок погиб в ванной, отравившись окисью углерода. Тело 13-летней девочки обнаружила ее 17-летняя сестра - заметила, что та слишком долго принимает душ и решила ее проверить. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, вечером 5 августа сестра нашла девочку в ванной уже без сознания и признаков жизни. В комнате работал обеспечивающий подачу горячей воды газовый котел. Как показала, судебно-медицинская экспертиза, именно колонка стала причиной трагедии.

- Смерть пострадавшей наступила от отравления окисью углерода, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте трагедии. Фото: СКР

Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте трагедии в поселке Веселая Балка. Специалисты проверяют газовое оборудование, а также системы вентиляции с применением видеоэндоскопа.

- При первоначальном осмотре уже зафиксирован факт обратной тяги из вентиляционного канала, в связи с чем продукты горения и скопились в помещении ванной комнаты, приведя к отравлению девочки, - пояснили с следственном управлении.

Все причины и обстоятельства трагедии еще предстоит установить, как и виновных в гибели ребенка.

Напомним, 6 апреля 2021 года такое же ЧП случилось в Советском районе на улице Урюпинской. 13-летнего мальчишку нашли мертвым в ванной комнате. Позже следователи заявили, что мальчик скончался от отравления угарным газом. Пятиэтажка еще в 2016 году была признана аварийной и там были проблемы с вентиляцией. Половина домов в Веселой балке тоже в аварийном состоянии.