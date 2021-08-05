Директор аквапарка, в который не пустили ребенка-инвалида, заявил об угрозах в адрес своей семьи

Скандал случилася после того, как охранник аквапарка не пустил Дамира и родителей в заведение. Фото: соцсети.

Григорий Газарян, директор волжского аквапарка «XXI век», рассказал «КП-Волгоград» подробности скандала, который у них произошел с семьей Шаумуруновых из Астрахани. Напомним, это случилось в начале недели. Охранник развлекательного центра не пустил семью искупаться в бассейне из-за старшего сына-аутиста. Сотрудник испугался неконтролируемых движений, которые делал ребенок. Хотя семья настаивала, что дети с аутизмом никакой опасности для окружающих не представляют.

«ЭТО БЫЛО МОЕ РЕШЕНИЕ»

«КП-Волгоград» связалась с директором аквапарка, потому что открылись новые подробности конфликта. И теперь уже бизнесмен собирается подавать иск в прокуратуру.

В тот день, как рассказывает Газарян, руководитель службы безопасности (это его семья Шаумуруновых снимала на видео – прим. автора) доложил, что приехала семья с ребенком, у которого необъяснимые, неконтролируемые движения. И посоветовался, что делать. Григорий Газарян посмотрел записи с камер и согласился со своим сотрудником. Он не знал, что у Дамира Шаумурунова диагноз «аутизм». Но решил, что такое поведение ребенка может быть опасно для самого подростка и для других отдыхающих детей.

- На тот момент я не мог пойти побеседовать с семьей лично, был на переговорах, поэтому отправил управляющего. Сказал, объясни ситуацию, предложи варианты, например, бесплатный номер в гостинице, чтобы они по очереди оставались со старшим ребенком и ходили купаться с младшим, - утверждает Григорий Газарян (на видео, которое сняли родители, охранник предложим им погулять с ребенком по городу или посидеть в машине).

Сейчас в аквапарке утверждают, что такое предложение охранник не сделал, потому что якобы растерялся при виде камеры и от напора семьи Шаумуруновых. После того, как представители руководства развлекательного комплекса и родители не пришли к общему решению, семья из Астрахани заявила, что подаст заявление в прокуратуру.

«ПО ЗАКОНУ ВСЕ ПРАВИЛЬНО»

За несколько часов об этой истории написали все СМИ. После чего, по словам руководства аквапарка «XXI век», на них посыпались угрозы, в том числе на семью Григория Газаряна. Неизвестные заблокировали сайт развлекательного комплекса, повторяли угрозы во всех соцсетях учреждения несколько дней. Но директор аквапарка непреклонен: он думает, что принял верное решение, не пустив ребенка с таким поведением на аттракционы. И извиняться не собирается. Даже нашел врачей и психологов, которые говорят, что дети с диагнозом «аутизм» непредсказуемы.

Директор аквапарка считает, что по закону он имел право не пустить мальчика в комплекс. По новому федеральному закону от 18.03.2020 № 56-ФЗ юридическое лицо могут наказать штрафом до полумиллиона рублей за отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом. Но в документе оговорено, что мера не распространяется на авиаперевозки и развлекательные объекты повышенной опасности (аттракционы).

Федеральный закон, на который ссылается директор аквапарка Григорий Газарян. Фото: интернет

«ПРЕДЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ»

Григорий Газарян рассказал, что связывался с семьей Шаумуруновых. Он предложил им отдых в отдельном доме с развлечениями для детей. Но семья после такой истории вряд ли куда-то захочет поехать – путь из Астрахани не близкий. Родители Дамира ответили, что им это уже не интересно. В этот же вечер директор аквапарка получил смс от неизвестного с текстом «предложите деньги». По словам Григория, сейчас угроз стало меньше, раньше звонили на телефоны аквапарка и нецензурно ругались с сотрудниками комплекса. Часть из угроз, особенно письменных, Газарян записал и приложит к заявлению в прокуратуру. Также как и заключения врачей, к которым обратился за консультацией.

Напомним, сейчас проверку проводит прокуратура и следственный комитет. Они решат, кто по закону прав, а кто виноват в этой истории.