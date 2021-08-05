«Состояние ухудшилось очень быстро»: главный врач Михайловской ЦРБ рассказал, как спасали погибшую от ковида коллегу

Коронавирус врачу диагностировали после КТ-исследования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики Михайловской Центральной районной больницы в Волгоградской области простились со своей коллегой. Опытный врач Наталия Стаханова погибла в ковидном госпитале медучреждения, в котором же работала. Заведующая отделением функциональной диагностики в апреле привилась от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Но он не уберег ее от заражения. Специалист готовилась пройти повторную вакцинацию. Смерть Наталии Стахановой стала настоящим потрясением для коллег, рассказал «КП-Волгоград» главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков.

- Она отпросилась у меня домой из-за того, что у нее поднялась температура. Мы ее отпустили, а на следующий день уже положили в стационар. Понимали, что возрастную коллегу лучше понаблюдать в ковидном госпитале. Потому что на дому терапевт придет один раз, а в больнице круглосуточное наблюдение, - рассказал Андрей Калмыков.

Наталия Стаханова работала заведующей отделения функциональной диагностики. Фото: Михайловская ЦРБ.

Однако коронавирус развивался очень стремительно. Препараты не помогали. Наталия Стаханова получала лечение согласно рекомендациям Минздрава РФ. Врачи из Михайловки консультировались со специалистами из Волгограда. А везти Наталию Александровну в областной центр было уже поздно.

- Ее было невозможно перевести в Волгоград в карете скорой помощи. Состояние очень быстро ухудшилось. При поступлении она получила генно-инженерные препараты, потом были повторные введения. Консультировались с Волгоградом, с главным внештатным пульмонологом, со специалистами 5-й больницы. Но несмотря на всю терапию, стремительно нарастала дыхательная недостаточность. К сожалению, спасти свою коллегу не смогли, - сожалеет Андрей Калмыков.

Больше никто из коллег Наталии Стахановой коронавирусом не заразился. Врач проработала в Михайловской ЦРБ более 20 лет. Весь ее врачебный стаж составлял 36 лет.

- Она была великолепным специалистом, очень щепетильной в плане выполнения противоэпидемических мероприятий. Ее отделение вовремя обрабатывалось и мылось. Она за этим хорошо следила, - рассказал главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков.

Как сообщили в областном комитете здравоохранения, 19 июля коронавирус у Наталии Стахановой диагностировали после проведения КТ. Точную причину гибели 63-летнего медика назовут после проведения посмертного исследования.