В Волгоградской области пастух погиб от взрыва снаряда времен войны

Место ЧП сейчас оцеплено. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Городищенском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 44-летнего пастуха, которого нашли 1 августа 2021 года с множественными ранениями в степи недалеко от поселка Западновка. Предположительно, мужчина подорвался на снаряде времен войны, потому что рядом с телом нашли несколько боеприпасов. Проводится процессуальная проверка.

Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по Волгоградской области, тревогу забил фермер, на которого работал мужчина. Утром пастух погнал скот на пастбище, но назад в привычное время не вернулся. Работодатель поехал искать пастуха, но рядом с животными нашел только окровавленное тело. Мужчина сообщил в полицию.

От взрыва, который произошел в результате детонации снаряда, работник скончался на месте. Следователи сейчас выясняют, из-за чего рванули боеприпасы. По предварительной версии, мужчина хотел разобрать опасные находки, в результате чего один из снарядов детонировал. Уточняется, что это старые боеприпасы, которые лежали в земле еще со времен Великой Отечественной войны.

Напомним, в этом году это не первое серьезное происшествие с раскопками в этом районе. Здесь же 6 мая 2021 года погибли поисковики из Оренбургской области. От взрыва боеприпаса времен войны погибли мужчина и подросток.

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