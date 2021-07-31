Что произошло после матча Ротор – Волгарь

Фото: СК "Ротор"

Матч 4-го тура первенства ФНЛ между «Ротором» и «Волгарем» завершился вничью со счетом 1:1. Волгоградцы пропустили мяч в первом тайме после розыгрыша углового гостей. Отыграться хозяева поля смогли только в добавленное время, отличился Азат Байрыев. «КП-Волгоград» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – Волгарь 31 июля 2021.

«МЫ БЫЛИ ЛУЧШЕ»

С начала матча «Волгарь» отдал инициативу «Ротору» и старался организованно сыграть от обороны. А затем гости огрызнулись атакой, заработали угловой, с которого открыли счет. Главный тренер астраханцев Виталий Панов отметил, что такой розыгрыш его команда готовила на тренировках. После встречи в Волгограде он также похвалил своих подопечных, которые его порадовали.

- Игра разбилась на ситуации, когда играли в равных составах и когда нас было меньше. Я очень доволен, как наша команда играла в первом тайме. И дело даже не в забитом мяче. Кстати, это была домашняя заготовка, благодарен, что ребята ее выполнили. По организации, я считаю, что мы были лучше. Надо отдать должное «Ротору», очень хорошая команда по исполнителям, видно, чего хочет. Мы понимали, как «Ротор» будет играть. В целом матч шел по нашему плану. «Ротор» один из лидеров по доставке мяча с флангов, соответственно мы это тренировали. К сожалению, в конце, когда нас было меньше, «Ротор» забил гол как раз с фланговой передачи. Обидно пропускать в добавленное время. Мы достаточно хорошо оборонялись. В первом тайме были хорошие моменты, в конце первого тайма даже могли увеличить счет, - рассказал на послематчевой пресс-конференции Виталий Панов.

Пропущенный мяч в добавленное время расстроил наставника «Волгаря». Он надеялся, что его команда одержит вторую победу в сезоне. Но астраханцы в Волгограде недотерпели.

- Когда играешь с одним из лидеров на его поле и удаляют игрока, конечно сложно. Мы перестроились. Но результат 1:1. «Ротор» наверняка рассчитывал на другой результат. Но я не могу сказать, что мы заслуживали поражения, - подчеркнул Виталий Панов.

«ЭТО УЖАС»

Ничейному результату остался недоволен полузащитник «Ротора» Георгий Махатадзе. Он уверен, что команда должна брать 3 очка в каждой встрече. Но пока эмоции негативные.

- Мы должны выигрывать, особенно дома, в каждом матче. Но так, как мы выходим, это ужас. Соперник играл, потому что мы ему позволяли. Не знаю, почему мы не бьет по воротам. Может быть, когда соперник уже повел в счете, сел сзади почти вдесятером. Нам приходилось раскачивать с фланга на фланг, поэтому было так много навесов и прострелов, рассказал Георгий Махатадзе.

ПЛОХО ПОДГОТОВИЛИСЬ И ПОТЕРЯЛИ КОНЦЕНТРАЦИЮ

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал, что перед матчем готовились и разбирали стандарты «Волгаря». Но пропустили мяч именно с углового. Потеря концентрации?

- Опасались и готовились к стандартам «Волгаря», с одного из них и пропустили. А потом вскрывать оборону естественно становится тяжелее. Начали куда-то спешить, дергаться, не все получалось. Хочу подчеркнуть, что самое главное – нужно максимально концентрировано играть и обращать внимание на моменты, на которые мы указываем, - отметил рулевой сине-голубых.

«РОТОР» ТРЕНИРУЕТ РАДОСТНЫЙ ФУТБОЛ

Дмитрий Хохлов подтверждает, что пока у его команды получается далеко не все. Нет нужной сыгранности, не отточили свой футбол. Но сбиваться с намеченного курса сине-голубые не собираются.

- Мы сегодня собирались победить за счет игры. Мы не пытаемся играть в «бей-беги». Многое не получается, но нужно к этому идти. В конце игры можно сбиться на навалы, на навесы, когда соперник становится в своей штрафной. Тогда вскрыть его за счет каких-то зон или передач становится невозможно. Но на протяжении всей игры нужно выстраивать свой футбол, который будет приносить и результат, и радость. Сколько еще сыгрываться? Видно же, что до сих пор мы не можем определиться с оптимальным составом. Находимся в поиске. Хотелось бы, чтобы команда сыгралась как можно скорее.

В трех матчах из четырех в первенстве ФНЛ волгоградская команда получала численное преимущество. Соперники часто нарушают правила на сине-голубых, получают желтые и красные карточки. Сегодня «Волгарь» доигрывал вдевятером. Но Дмитрий Хохлов не обращает внимания, в равных составах играет его команда или нет.

- Неважно, в большинстве или не в большинстве играет команда. Мы имеем преимущество, на наших игроках фолят. Я не хочу на этом делать акцент. Хочу сделать акцент на нашей игре, которую нужно улучшать. Если против нас выходят и делают много фолов… Я уже говорил, что очки просто так никто не собирается отдавать. В сегодняшнем волжском дерби было тоже самое. Команды выходят настроенными, заряженными на борьбу. Мы в этом не должны уступать, как и в построении. Лучше говорить об этом, а не о том, на какой минуте у соперников было удаление, - рассказал главный тренер «Ротора»

«БОЛЕЛЬЩИКОВ БЫЛО СЛЫШНО»

У «Ротора» завершилась серия из четырех домашних матчей подряд. Но ни разу команда не победила. Наставник сине-голубых хочет, чтобы его команда выигрывала, но не только в родных стенах, а также на выезде.

- Играя дома, хочется радовать своих болельщиков. Что будет на выезде, еще предстоит увидеть. Нам должно быть без разницы, где играть – в гостях или дома. Не знаю, влияет ли жара и нехватка поддержки болельщиков. Сегодня их было немного, но было слышно, хочется играть при заполненных трибунах. Но прежде всего нам нужно концентрироваться на своей игре.