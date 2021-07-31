Купаемся в тазиках: где в Волгограде отключат горячую воду на следующей неделе

В Волгограде продолжаются отключения горячей воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето продолжается, а значит, что не прекращается подготовка коммунальщиков к холодам и отопительному сезону. Пока за окном жарко, в домах многих волгоградцев течет только холодная вода. Горячее водоснабжение отключают из-за ремонта котельных и теплового хозяйства. В начале августа жители нескольких районов Волгограда столкнуться с временными неудобствами. Им придется купаться не под душем, а при помощи тазиков и кастрюль, предварительно подогрев воду. Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения», на следующей неделе горячее водоснабжение отключат районах Волгограда. Публикуем графики и даты отключений.

Отметим, что без воды волгоградцы останутся в полночь того дня, который указан в графике. А возобновится горячее водоснабжение может раньше, если коммунальщики быстро уложатся со своей работой, не позднее 24 часов последнего указанного в графике дня.

В Краснооктябрьском районе без горячей воды со 2 по 9 августа останутся жители улицы Автомагистральной, 1, 3, 5.

В Дзержинском районе с 3 по 5 августа без горячего душа или ванной останутся волгоградцы, проживающие по адресам: улица Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20; улица Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б; улица Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62; улица Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б; улица Новороссийская, 16, 67, 67а, 77; улица Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20; улица Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60; улица Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20; улица Селенгинская, 9, 11, 16; улица Нурадилова, 7.

В Ворошиловском районе горячего водоснабжения не будет с 4 по 17 августа на улице Кузнецкой, 67, 71, 73; на улице Буханцева, 36, 38, 42; на улице Елисеева, 5, 8, 9, 10.

В Советском районе с 5 по 16 августа с неудобствами столкнутся жители следующих адресов: улица 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1; улица Родниковая, 14, 16, 18; улица имени Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30; проспект Университетский, 49, 54, 57, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98; улица имени академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7; улица Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; улица 50-летия ВЛКСМ, 2, 4; улица Славская, 3, 10, 12; улица имени Полухина, 2/1, 2/2; улица Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50; улица Даугавская, 5, 20; улица Петровская, 9; улица Калининградская, 2а, 21; улица Краснопресненская, 3; переулок Удмуртский, 2.

В Кировском районе горячей воды не будет с 4 по 17 августа на улице Курчатова, 10а, 18.

В Красноармейском районе горячее водоснабжение будет отсутствовать со 2 по 13 августа на улице Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55; на улице Сидорова, 3; на улице Алийская, 16, 18; на улице Судостроительная, 39, 43, 45; на улице Электростальская, 11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Волгограде отключат горячую воду в августе 2021: список адресов, даты

В Волгограде в августе 2021 года продолжаются сезонные отключения горячей воды в жилых домах (подробности)