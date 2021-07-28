Где в Волгограде отключат горячую воду в августе 2021: список адресов, даты

Масштабные отключения затронут весь центр города. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Впереди последний месяц лета, а значит осень и отопительный сезон все ближе. К нему активно готовятся коммунальные службы, из-за чего жителям Волгограда приходится по нескольку дней, а то и больше недели, мучиться без горячей воды. Коммунальщики извиняются, но настаивают: готовить теплосети, проводить промывку и опрессовку системы отопления им нужно обязательно, чтобы зимой не пришлось страдать с холодными батареями. В августе 2021 года отключения горячей воды будут масштабными. Список очень длинный. Благо, концессии теплоснабжения предупреждают об отключении заранее, и у вас есть время скорректировать планы, собраться в отпуск или купить бойлер. Ну или просто морально приготовиться заменить утренний душ купанием в тазике.

Масштабные отключения ждут в августе практически весь центр города. Поэтому вам будет что обсудить с соседями. Зато в это время коммунальные службы сделают большую работу – за лето они модернизируют оборудование на 125 котельных. Где-то пришло время поменять котлы, горелки, насосы, задвижки, где-то – проверить манометры и прочие измерительные приборы. Так что все не зря.

Важно: отключить воду могут уже в 0.00 часов того дня, который указан в графике отключения, а вернуть могут даже раньше, если рабочие уложатся в более короткий срок. Но не позднее 24 часов того дня, который стоит последним в графике. В исключительных случаях по согласованию с мэрией отключения могут продлить на срок до двух недель, если вдруг случится форс-мажор.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

9-19 августа

ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17

ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

ул. Гидростроителей 2, 6, 10

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

2-9 августа

ул. Автомагистральная, 1, 3, 5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

3-5 августа

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

ул. Селенгинская, 9, 11, 16

ул. Х. Нурадилова, 7

10-12 августа

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

ул. Глазкова, 15, 23, 27

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

ул. Землянского, 3, 5, 9

ул. Бакинская, 2, 2а, 13

ул. Коммунальная, 18

ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а

ул. Наумова, 14

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11

ул. Пражская, 1

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

ул. Чуйкова, 37, 51а

ул. Порт-Саида, 7а

ул. Комсомольская, 6, 8

10-23 августа

ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а

ул. Голубинская, 8

ул. Новороссийская, 5, 11

ул. Кубанская, 17

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

10-11, 17-18 августа

ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52

4-17 августа

ул. Кузнецкая, 67, 71, 73

ул. Буханцева, 36, 38, 42

ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10

17-30 августа

ул. Буханцева, 20, 22

ул. Липецкая, 3, 3а

ул. Воркутинская, 3

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

17-27 августа

ул. Ангарская, 7б, 7г, 7д, 9г, 9в, 13

ул. Жирновская, 2, 9

ул. Тимофеева, 10

ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

ул. Щербина, 10

ул. Бурейская, 1, 1а, 1в, 1д

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

5-16 августа

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

пр. Университетский, 49, 54, 57, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. им. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Даугавская, 5, 20

ул. Петровская, 9

ул. Калининградская, 2 а, 21

ул. Краснопресненская, 3

пер. Удмуртский, 2

10-23 августа

ул. Тулака, 1а

11-24 августа

ул. Логовская, 1, 2, 5, 6

пр. Университетский, 34

пос. ул. Стройдеталь, 13

ул. Терешковой, 17, 19, 21, 54

ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9

КИРОВСКИЙ РАЙОН

4-17 августа

ул. Курчатова, 10а, 18

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

2-13 августа

ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55

ул. Сидорова, 3

ул. Алийская, 16, 18

ул. Судостроительная, 39, 43, 45

ул. Электростальская, 11

17-20 августа

ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10

ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15

ул. Светлоярская, 46

ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19

ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24

ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а

ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а

ул. Голубева, 1а, 3

ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65

пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26

ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16

пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105

пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а

ул. Я. Коласа, 24

ул. Моцарта, 17а

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а

ул. Копецкого, 1а, 10

ул. Мачтозаводская, 122, 124

ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7

16-27 августа

ул. Доценко, 70

Будьте внимательны, сроки отключений еще могут измениться по решению «Концессий теплоснабжения». Проверяйте график отключений на сайте компании, он обновляется еженедельно.