На видео попало, как пьяный мужчина в центре Волгограда разбил 11 автомобилей

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Минувшей ночью, 31 июля, жителей одного из дворов Центрального района Волгограда разбудил вой сигнализаций с улицы. Владельцы припаркованных машин были в ужасе: по стоянке во дворе дома №12 на Днестровской ходит мужчина и разбивает авто. Жители дома срочно позвонили в полицию. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 30-летний волгоградец в состоянии алкогольного опьянения повредил 11 припаркованных машин.

Чужое имущество пьяный мужчина уничтожал куском бетонного блока. Он разбил лобовые стекла, повредил лакокрасочное покрытие и сделал вмятины. Владельцам авто теперь предстоит восстанавливать повреждения. Хулигана доставили в отдел полиции. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Волгоградцу грозит до двух лет тюрьмы.

Жители близлежащих домов обсуждают случившееся в социальных сетях. Не всем удалось увидеть из окна, что же происходило во дворе. «Жители домов Днестровская, 12 и Днестровская, 14, что у вас там сегодня ночью за шоу было? Грохот ударов по автомобилям, крики людей, работающая сигнализация» - пишут волгоградцы.

Чувства этих людей прекрасно понимают жители многоэтажки №11 на улице Сталинградской в Волжском, которые 14 апреля 2021 года пережили такую же кошмарную ночь. Тогда припаркованные во дворе «ласточки» протаранил неадекватный лихач за рулем «ВАЗа». Массовая авария с участием «Рено», «Джили», «Форда», «Митсубиси» и «Гранты» произошла ночью, тогда вой автосигнализаций тоже разбудил многих жильцов.