Простите, соседи: волжанин на «ВАЗе» смял пять припаркованных во дворе машин и перевернулся

Молодой человек протаранил пять машин в спальном районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ранним утром 14 апреля владельцев пяти машин из Волжского ждал неприятный сюрприз: припаркованные во дворе многоэтажного дома №11 по улице Сталинградской «ласточки» протаранил неадекватный лихач за рулем «ВАЗа». Массовая авария с участием «Рено», «Джили», «Форда», «Митсубиси» и «Гранты» произошла около двух часов ночи, шум автосигнализаций разбудил многих жильцов.

Машину лихач взял у друга - хотел покататься. Покатался. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Примерно в два часа ночи молодой человек на «ВАЗ-2112», находясь в неадекватном состоянии, без водительских прав летел по нашему двору и, не справившись с управлением, протаранил пять автомобилей. Сам перевернулся на крышу. Автомобиль он угнал. Моя машина, к счастью, не пострадала, - рассказал «КП-Волгоград» очевидец Дмитрий.

Приехавшие на место аварии инспекторы ДПС выяснили, как 27-летний устроил аварию. Машину он, действительно, взял у друга, а перед тем, как сесть за руль, выпил спиртное. Заехал во двор и попросту не справился с управлением: сначала врезался «Рено», потом в «Джили», машину отбросило на припаркованный «Форд». Затем «двенашка» задела «Митсубиси», которую отбросило на «Гранту». В конце отечественная легковушка и вовсе перевернулась.

Виновник сходу заявил: «Машина не моя. Виноват я! Простите, соседи!»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские составили протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД». Проводится проверка.