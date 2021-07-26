Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 июля: за сутки скончались 14 пациентов

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 26 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области сохраняется сложная обстановка с коронавирусом. Каждый день заболевает более 300 человек, увеличилось и число смертей. Пока предпосылок к стабилизации ситуации нет. 26 июля COVID-19 в Волгоградской области подтвердился у 313 жителей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня регион занимает 17-е место в стране по суточному приросту заболевших. Также в области за последние стуки зафиксировали 14 смертей от осложнений ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию в регионе COVID-19 подхватили 69 656 жителей. Число летальных исходов достигло 1749.

Выздоровели от коронавируса сегодня 159 волгоградцев, а за все время распространения коронавируса болезнь победили 62 170 жителей Волгоградской области

В регионе прогнозируют еще большее увеличение заразившихся. Волгоградцы возвращаются из отпусков из других регионов и стран. С собой они могут привезти не только воспоминания об отдыхе, но и вирус. Все больше в области заболевает молодежи и работающего населения, из-за новых штаммов коронавируса участились случаи тяжелого протекания заболевания. Сегодня, 26 июля, губернатор Андрей Бочаров поставил задачу довести число коек в ковидных стационарах до 6000. На оперативном совещании также было отмечено, что доля вакцинированных среди общего числа заболевших пациентов составляет менее 1%.