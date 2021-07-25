Что произошло после матча Ротор – СКА-Хабаровск

Участники матча были разочарованы, что игра прошла без зрителей на трибунах. Фото: СК "Ротор".

В игре 3-го тура первенства ФНЛ «Ротор» в Волгограде сыграл вничью со счетом 0:0 с командой «СКА-Хабаровск». Никому из соперников не удалось поразить цель друг друга. Хотя шансы для этого были. И главное, чем запомнится этот матч, это отсутствие болельщиков на трибунах «Волгоград Арены». «КП-Волгоград» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – СКА-Хабаровск 24 июля 2021.

«ДЛЯ КОГО СТРОИЛСЯ СТАДИОН?»

Тема отсутствия болельщиков на «Волгоград Арене» стала одной из основных. Запрет на посещение стадиона зрителями был введен по постановлению главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Волгоградские любители футбола вынуждены были смотреть за игрой в интернете или по телевидению. А футболисты играли в тишине. Главный тренер «СКА-Хабаровск» после матча рассказал, что обрадовался, когда узнал, что игра пройдет без зрителей.

- Лукавить не буду, я обрадовался. Когда играешь на выезде без зрителя, это большое облегчение для моей команды, - отметил Сергей Юран.

Однако наставник дальневосточников добавил, что считает странным решение проводить игру на пустом стадионе.

- Для кого строился стадион? Для болельщиков. Я знаю, как в Волгограде ходят болельщики. Еще я застал. Футбольный город. Я был в шоке, что так резко запретили. Конечно, футболистам сложно. Надеюсь, руководство пересмотрит это решение. «Ротор» нуждается сейчас в поддержке. Команда обновилась, есть сложности у тренера. Сейчас нехватка болельщиков – определяющий фактор для «Ротора», - рассказал наставник СКА.

А главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов сообщил, что в игре с хабаровской командой сине-голубым очень не хватало поддержки трибун.

- Всегда зрителей не хватает. Играть при пустых трибунах… это не футбол. Я не понимаю, почему зрителей не пускают на стадион. Конечно, это вопрос не ко мне. Но именно сегодня поддержки нам не хватило, - подчеркнул наставник «Ротора».

«МЫ С ВАМИ»

По дороге на стадион автобус «Ротора» поприветствовали фанаты. У въезда на «Волгоград Арену» поклонники сине-голубых показали футболистам большой баннер со словами «Мы с вами», а также устроили дымовой заряд. Полузащитник «Ротора» Сергей Макаров отметил приветствие болельщиков.

- Когда мы ехали на матч, болельщики встретили нас перед стадионом, зарядили. Тяжело играть при пустых трибунах. Наши болельщики всегда гонят нас вперед, поддерживают. Это футбольный неравнодушный город. Мы сделаем все, чтобы они гордились. В первую очередь, мы играем для них. Хотим им подарить красивый футбол и главное – результат, - пообещал Сергей Макаров.

Фанаты "Ротора" поприветствовали команду перед въездом на "Волгоград Арену". Фото: Единый фан-портал ФК "Ротор".

ТРЕНЕРЫ НАДЕЯЛИСЬ НА ПОБЕДЫ

Матч между «Ротором» и «СКА-Хабаровск» разделился на эпизоды. Начало удалось гостям, они больше владели мячом и первыми создали остроту у ворот. Затем сине-голубые имели территориальное преимущество. Обе команды настраивались победить. Об этом заявили главные тренеры коллективов.

- Всегда хочется большего. Настраивались на победу. Но для этого нужно забивать, реализовывать моменты, которые ты создаешь. Я предупреждал, что у нас будут моменты. С «Ротором» нужно не транжирить, а реализовывать. К сожалению, у нас этого не получилось. Также могли и проиграть. Это было бы сложно понять в том плане, что есть моменты, мы не забиваем, но могли и пропустить. У «Ротора» тоже были 2-3 момента, которые могли реализовать. Ничья на выезде с «Ротором»… Пусть другие здесь чуть позже попробуют взять очки, - отметил Сергей Юран.

В начале встречи показалось, что «Ротор» играет вторым номером. Однако Дмитрий Хохлов с таким выводом не согласился. Он отметил, что команда еще строится.

- Были очень неплохие отрезки в нашем исполнении. Могли несколько раз забить. Но то мяч не шел в ворота, то вратарь выручил. Хотелось бы более целостной игры, к чему будем стремиться. Как я уже говорил, будем шлифовать, пускай это приходится делать по ходу сезона. Фрагментарно у ребят получается. Нужно нам добиться, чтобы это получалось на протяжении всей игры, - рассказал Дмитрий Хохлов.

ХОХЛОВ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С СОСТАВОМ

Также главный тренер «Ротора» еще раз акцентировал внимание на том, что не все игроки в идеальном состоянии. В том числе, Алексей Щеткин, которого очень ждут на поле болельщики. В Игре со СКА форвард провел около 10 минут.

- Когда Щеткин будет готов на 100 процентов, когда еще ряд игроков будут готовы, тогда мы сможем играть более агрессивно. Тогда и будем определяться с составом. Сейчас нам приходится каждую игру его ротировать. Не все готовый играть по 90 минут.

НЕ ЛУЧШИЙ СТАРТ

«Ротор» на старте сезона провел 3 домашних матча. И в каждом сыграл вничью. У команды 3 набранных очка и 14-е место в таблице. Полузащитник сине-голубых Сергей Макаров выступлением коллектива недоволен.

- Это нельзя считать хорошим стартом. Тем более мы играем дома. В трех играх мы проваливали первые 15 минут. Мы акцентируем на это внимание, но даем сопернику играть как дома. НЕ понимаем, почему так происходит. Но у нас одна установка на игры – выходить и побеждать.