На трассе Волгоград-Астрахань перевернулся фургон с гастарбайтерами: 8 пострадавших

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области
Утром 24 июля на 210 километре трассы «Астрахань-Волгоград» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Газели» и «ВАЗ-2110». Сообщение об аварии в Харабалинском районе Астраханской области поступило в 7.25 по местному времени, сообщили «КП» в пресс-службе Главного управления МЧС по Астраханской области. Пострадали 8 человек.
Фото предоставлено очевидцами
По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2110» начал обгон фургона, который поворачивал налево. От удара перевернулась «Газель», в которой находились 12 человек – граждане Узбекистана. Они ехали на полевые работы. Среди них 7 пострадавших. Еще один человек получил травмы, который находился в легковушке. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают наряды ГИБДД, медики и спасатели. Движение на трассе из-за аварии перекрыто не было.
Фото предоставлено очевидцами
Экстренные службы просят водителей быть осторожными на дороге и соблюдать правила движения.
Фото предоставлено очевидцами
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