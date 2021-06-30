13 человек получили травмы при опрокидывании "Газели" на трассе Волгоград - Москва

Помощь врачей понадобилась всем, кто был в салоне. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Крупное ДТП произошло 30 июня утром в Иловлинском районе Волгоградской области. На 923 км трассы Москва - Волгоград перевернулась "Газель", в которой ехали 14 человек - трудовые мигранты на поля. Причины, по которым водитель не справился с управлением, сейчас должны выяснить полицейские: как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на место аварии выехало руководство областной ГИБДД.

Известно, что водитель микроавтобуса занимался частным извозом. Предстоит выяснить, имел ли он лицензию на перевозку людей, была ли машина оборудована ремнями безопасности для пассажиров. Сюда же выехало руководство управления по вопросам миграции. Они выяснят, имели ли жители Узбекистана разрешение на работу в нашей стране.

По данным волгоградской полиции, пострадали 13 человек. В облздраве сообщили, что на место ДТП были направлены 2 скорых из Городищенской ЦРБ, 2 бригады трассовых медпунктов, 4 бригады КССМП. Насколько тяжелые травмы получили люди, пока неизвестно.