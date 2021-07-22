Под Волгоградом в жестком столкновении скорой и фургона пострадали 5 человек

"Скорая" везла двух пациентов в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 22 июля на трассе в Волгоградской области столкнулись машина скорой помощи и грузовой фургон. В перевернувшемся «Соболе» пострадали четыре пассажира, также получила травмы фельдшер неотложки. Всего пять человек госпитализировали в больницу имени Фишера.

Пять человек получили травмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, ДТП случилось на 768-ом километре дороги «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» в 18:00.

- По предварительной информации, на трассе в Среднеахтубинском районе произошло столкновение специализированной автомашины скорой медицинской помощи «Газель», перевозившей с включенными спецсигналами двух пациентов из Быковского района, и автомашины «Соболь», частный извоз, - уточнили в пресс-службе областного Главка.

На месте работают полицейские. Выясняют, кто виноват в ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

С места аварии пострадавших увезли в ближайшую больницу. Как прокомментировали в облздраве, фельдшеру и пассажирам фургона оказали медицинскую помощь.

- После обследования фельдшер ушла из больницы - лечиться будет амбулаторно, легкие травмы. Троих положили с травмами головы, грудной клетки легкой и средней степени, - добавили в ведомстве.

Травмы получила фельдшер "скорой". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас на месте аварии работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.

Отметим, что это уже вторая за неделю авария с участием «скорой». 18 июля в Жирновском районе машину медицинской помощи протаранил «КамАЗ», 23-летняя медсестра получила травмы.