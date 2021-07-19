Под Волгоградом КамАЗ врезался в скорую: молодая медсестра в больнице

Медсестра получила травмы. Фото: Юлия Данильченко

Около 10:30 часов 18 июля в Жирновском районе Волгоградской области на 35-ом километре трассы «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин «КамАЗ» врезался в карету скорой помощи. 23-летняя медсестра получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Пациентов в салоне кареты в момент столкновения не было – медики возвращались с вызова. По предварительной информации, 50-летний водитель грузового транспорта не справился с управлением.

- При выезде на перекресток «КамАЗ» столкнулся с специализированной автомашиной скорой медицинской помощи «Газель» без включенных проблесковых маячков и световой сигнализации, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.