Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 июля: почти 300 новых заболевших за сутки

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 19 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области третий день обновляется антирекорд суточного прироста заболевших коронавирусом. 19 июля в регионе выявили 297 случаев COVID-19. Таких цифр не было ни осенью, ни зимой. Сегодня Волгоградская область занимает 16-е место в стране по числу новых заразившихся, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Скончались от осложнений ковида за последние сутки в регионе 7 пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России за последние сутки выявили 24 633 случая COVID-19 в 85 регионах. При этом у 2868 пациентов не было клинических проявлений вируса. Скончались от ковида в понедельник в стране 719 человек.

За всю пандемию COVID-19 в Волгоградской области подхватили 67 449 жителей. Погибли от осложнений вируса 1668 волгоградцев.

Выписка с выздоровлением 19 июля в регионе составила 102 человека. Пациенты покинули ковидные стационары или закрыли домашние больничные. За все время распространения коронавируса вылечились от него 61 107 волгоградцев.