Жертвой коронавируса стала 37-летняя волгоградка

За всю пандемию от ковида скончались 1668 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым днем смертей от коронавируса становится больше. К сожалению, не всем пациентам удается справиться с ковидом. Причем погибают и молодые люди. 19 июля в Волгоградской области от COVID-19 скончались 7 человек, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. В их числе 37-ми и 49-летние женщина и мужчина из Волгограда.

37-летнюю волгоградку госпитализировали в многофункциональный стационар по поводу хронического вирусного заболевания. Во время лечения медики выявили коронавирус. Пациентку перевели в инфекционный госпиталь при 15-й больнице. Но спасти молодую женщину не удалось. 49-летний житель Волгограда оказался на больничной койке на третий день заболевания коронавирусом. Вирус прогрессировал, вызвал двустороннюю пневмонию. Старания медиков не спасли мужчину, у которого были проблемы с сердцем.

Также скончались от ковида 83-летняя пенсионерка из Михайловки, которая неделю занималась самолечением, 87-летняя волгоградка. Пожилую женщину госпитализировали в больницу из-за обострения хронического заболевания – у нее были проблемы с сердечно-сосудистой, эндокринной и выводящей систем. Врачи диагностировали у пациентки коронавирус и перевели в 4-ю больницу. Погибли от осложнений вируса жительница Волгограда 64-х лет, а также 84-х и 68-летний пенсионеры из областного центра.

Отметим, за всю пандемию от коронавируса скончались 1668 волгоградцев.