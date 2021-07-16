Растет политическая конкурентность и доверие к избирательному процессу: в Волгограде поговорили о легитимности предстоящих выборов

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Будет ли представлена в Госдуме новая партия и какая? Интрига. Ведь политическая конкуренция - это не состязание в хайпе, оскорблениях и компромате, это - борьба содержаний и смыслов, целей, организационных и кадровых ресурсов партий и кандидатов, направленных на пользу обществу, стране, - размышляет накануне выборов в российский парламент член общественной палаты Волгоградской области, кандидат социологических наук Антон Лукаш.

15 июля в Волгограде прошла презентация доклада Фонда исследования проблем демократии «Политическая конкурентность на современных выборах в России». В докладе проанализировали выборы в России на муниципальном уровне, выборы губернаторов и в законодательные собрания регионов России с позиций конкурентности. После презентации члены Общественной палаты области, эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», учёные и практики в области социологии, политологии, права, медиа среды устроили дискуссию.

Григорий Зданович, эксперт НОМ, юрисконсульт Волгоградского отделения АО "Военторг-Юг", преподаватель кафедры юридических дисциплин АНПОО "Академический колледж":

- Электоральная среда развивается. И мы видим, что институт независимого общественного наблюдения сегодня нельзя игнорировать. Представители гражданского общества, наблюдатели, общественные палаты, экспертное сообщество не только разоблачают недостоверную информацию о выборах, предотвращают нарушения, но и серьезно влияют в рамках закона на качество избирательной системы в целом - по сути, дисциплинируя избирательные комиссии. Практика показывает, что наблюдательское сообщество в силах обеспечить открытость и юридическую чистоту всех стадий избирательного процесса - а именно это является условием достижения легитимности, повышения доверия людей к выборам

Денис Абезин, эксперт НОМ, заведующий кафедрой конституционного и административного права Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент:

- Анализ избирательных кампаний местного и регионального уровня свидетельствует о росте политической конкурентности, что особенно заметно на выборах депутатов. Все больше количество партий участвуют в местных избирательных кампаниях и, по итогам выборов делегируют своих членов в представительные органы регионального и муниципального уровней. Появляются новые партии, программы, персоны. Уже сегодня очевидно, что эти процессы сохранятся и на предстоящих выборах в Государственную Думу. Такое развитие - не случайно, это закономерный результат развития избирательной системы страны, позволяющей обеспечить конкурентную среду для политических сил.

Кампания будет не простой. Институты гражданского общества, эксперты, наблюдатели, граждане, как и органы власти, играют важную роль в обеспечении соблюдения законодательства и в обеспечении равных возможностей для всех участников на всех стадиях избирательного процесса. Независимое наблюдение, взаимодействие штаба Общественной палаты с НКО и партиями, пресечение нарушений и фейков, открытая работа избиркомов — вот ключевые условия легитимности предстоящих выборов.

Марина Ускова, эксперт НОМ, адвокат, старший преподаватель кафедры гражданского права АНО ВО "Волгоградский институт бизнеса":

- Отмечу, что за предыдущие 2-3 года наблюдается изменение подхода со стороны избиркомов к процессу подачи кандидатами необходимых в соответствии с законом документов и материалов. Жесткий формальный контроль замещается созданием условий, направленных на достижение итоговой законной цели - подаче документов для участия в выборах. Мы как эксперты видим это в мониторинге за ходом подготовки и проведения выборов на всех их этапах. Аналогичные процессы видны и в судебной практике - снятие кандидата по формальным основаниям сегодня - редкость. Это тенденции - положительные, так как избирательная система работает в рамках закона на итог - создание возможностей конкурентной борьбы стратегий улучшения жизни в стране, предлагаемых политическими акторами.

Дмитрий Зыков, эксперт НОМ, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Волгоградского государственного университета:

- В России в течение прошедшего десятилетия завершено создание многоуровневой конкурентной политической модели. Большое количество партий, кандидатов с различными программами имеют возможность открытой политической борьбы в рамках прозрачных правовых процедур. Партии развиваются, в политической жизни происходит обновление - это приветствуется. Но мы должны понимать, что возможность честных, легитимных выборов может быть обеспечена только независимым общественных контролем. С 2018 года в России сформировано наблюдательское сообщество - и это не только снизило количество нарушений и повысило доверие к выборам у избирателей, но и обеспечило во многом санацию информационного пространства от лжи.

Антон Лукаш, региональный координатор НОМ, член исполкома ООД «Корпус «За Чистые выборы», советник аппарата Ассоциации юристов России, кандидат социологических наук, член Общественной палаты Волгоградской области:

- Политическая конкуренция в России растёт. Это - факт, очевидный на примере предстоящих выборов в ГосДуму, где мы видим интересное и показательное в рамках политической конкуренции явление. «Справедливая Россия – За правду», ЕДРО и «Новые люди» опираются на кадровый потенциал, а Либерально-демократическая партия России и КПРФ - на ранее сформированный авторитет у целевых групп избирателей. Важным фактором развития политической конкуренции является кадровое обновление партий. Новое привносит политическая молодежь, которой предоставляются площадки для общения с избирателями, создаются социальные лифты, основанные на принципе оценки эффективности потенциала и выполнения избирательных обещаний и программ.

Злата Татарчук, эксперт НОМ, генеральный директор юридического агентства «Империум»:

- Конкуренция политическая без прозрачной правовой процедуры грозит превратиться в сферу злоупотреблений и простого захвата власти - такие примеры мы за последние семь-восемь лет видели в разных странах Европы и Америки. Поэтому отмечу важный, на мой взгляд, юридический аспект организации выборов - Положение ЦИК по многодневному голосованию. Документ подготовлен с хорошей юридической техникой, с учетом позиции общественности. Принципиально важно следующее: - прописан порядок организации выездного голосования и введены новеллы, ужесточающие требования к сохранности бюллетеней из ящиков при многодневном голосовании; - определены чёткие требования к признанию сейф-пакета недействительным. Удобное для людей и безопасное многодневное голосование должно быть защищено и от нарушений, и от домыслов - теперь есть правовая база для этого. Отмечу, что в этом году видеонаблюдением будет охвачено порядка 50 тысяч участков, где голосуют более 80 процентов избирателей - рост относительно прошлых аналогичных выборов кратный, очевидный. При этом трансляция будет вестись все три дня голосования и две ночи первого и второго дней голосования. Фиксироваться видеонаблюдением будут все точки избирательного участка, где происходит работа с данными по голосованию, влияющими на результаты/итоги волеизъявления избирателей, включая места работы с сейф-пакетами и списками избирателей, выдачи бюллетеней. Под видеоконтролем КОИБы, все ящики для голосования, сейфы для хранения избирательной документации. Предусмотрена видеофиксация проведения заседаний территориальных избирательных комиссий.