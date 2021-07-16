Расписание Олимпиады в Токио: когда болеть за волгоградских спортсменов

Олимпиада в Токио начнется 23 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неделя остается до начала Олимпийских игр в Токио. Эти соревнования по-настоящему долгожданные, потому как из-за пандемии коронавируса их перенесли с 2020 года на 2021-й. Олимпиада пройдет с 23 июля по 7 августа. В составе сборной России в столице Японии выступят два спортсмена, представляющих Волгоградскую область. За медали будут бороться легкоатлет Илья Шкуренев и ватерполистка Анастасия Федотова. «КП-Волгоград» публикует расписание соревнований Олимпийских игр, в которых примут участие спортсмены из Волгограда.

ВОДНОЕ ПОЛО

Олимпийский турнир по водному поло среди женских команд стартует уже на следующий день после церемонии открытия Игр. В соревновании среди ватерполисток примут участие 10 сборных, которые были разделены на 2 группы. Российская команда, главным тренером которой является волгоградский специалист и по совместительству наставник «Спартака-Волгоград» Александр Гайдуков, в группе сыграет с Китаем, Венгрией, США и Японией. В заявке российской сборной ватерполистка волгоградского «Спартака» Анастасия Федотова. Она числится запасным игроком в команде. 22-летняя спортсменка выступает на позиции подвижного нападающего.

24 июля. 13:50 (время указано московское).

Китай – Россия

26 июля. 09:30.

Россия – Венгрия

30 июля. 9:30.

США – Россия

1 августа. 12:20.

Россия – Япония

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ДЕСЯТИБОРЬЕ.

Из-за санкций в отношении Всероссийской федерации легкой со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций на Олимпиаде в Токио выступят только 10 подданных Королевы спорта из России. 10-ка спортсмена получила допуск к участию в Играх под нейтральным статусом. В этом числе оказался волгоградский десятиборец Илья Шкуренев, который параллельным зачетом представляет Московскую область. Уроженец Жирновского района уже долгие годы является лидером многоборья в стране. В Токио для него будет вторая Олимпиада. В столице Японии десятиборцы будут вести борьбу за медали в течение двух дней под конец Олимпиады. А церемония награждения призеров этого вида легкой атлетики пройдет за день до закрытия Игр.

4 августа. 3:00 – 6:25 (время московское).

Бег на 100 метров

Прыжки в длину

Толкание ядра

4 августа. 12:30 – 16:00.

Прыжки в высоту

Бег на 400 метров

5 августа. 3:00 – 9:05.

Бег на 110 метров с барьерами

Метание диска

Прыжки с шестом

5 августа. 13:00 – 15:45.

Метание копья

Бег на 1500 метров

6 августа. 13:50 – 16:55

Церемония награждения