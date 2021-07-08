Что с нашим спортом: от Волгоградской области на Олимпиаду в Токио поедут всего 2 спортсмена

Волгоградская область на Олимпиаде будет представлена Анастасией Федотовой и Ильей Шкуреневым. Фото: ГАУ ВО "Спартак-Волгоград" и Всероссийская федерация легкой атлетики.

Чуть больше двух недель остается до XXXII Летних Олимпийских игр в Токио. Спортсмены завершают подготовку к главным соревнованиям в жизни. Сформировался состав сборной России по всем видам спорта, который был опубликован на сайте Олимпийского комитета России. В заявке 335 спортсменов, и только двое из них представляют Волгоградскую область. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на состав Олимпийской команды России, в столицу Японии отправятся легкоатлет Илья Шкуренев и ватерполистка Анастасия Федотова.

Также на Олимпиаде женской сборной России по водному поло будет руководить волгоградский тренер Александр Гайдуков. А делегацию российских пловцов возглавит президент Федерации плавания Волгоградской области Виктор Авдиенко.

ОНИ ТЕПЕРЬ НЕ ВОЛГОГРАДЦЫ

Такого небольшого числа волгоградских спортсменов на Играх четырехлетия не было очень давно. Например, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году выступали шестеро представителей Волгоградской области. Среди них были пловцы Владимир Морозов, Илья Дружинин и гандболистка Анна Седойкина, которая в итоге стала олимпийской чемпионкой. Они поедут и в Токио, но уже как представители других регионов. Также на предстоящих соревнованиях выступят гандболистки Полина Ведехина, Ксения Макеева, Анна Вяхирева и Антонина Скоробогатченко. Все они родились в Волгограде. Но сейчас не представляют Волгоградскую область.

НА ОЛИМПИАДАХ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ ОСТАВАЛАСЬ БЕЗ МЕДАЛЕЙ

А еще 21 год назад на Олимпиаду в Сидней ездили более десяти волгоградских спортсменов, и почти каждый из них вернулся с наградами разного достоинства. В 2004 году урожай Волгоградской области на Играх в Афинах составил 16 медалей, 3 из которых были золотыми. В 2008 году в Пекине волгоградцы завоевали 3 золотые и 3 серебряные награды. На Играх 2012 года в Лондоне представители региона завоевали по одной медали каждого достоинства. Позже из-за допинга победившую тогда бегунью Юлию Зарипову лишили звания олимпийской чемпионки. На предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро кроме «золота» Анны Седойкиной Волгоградская область может гордиться «бронзой», которую завоевала Анна Гринева в составе сборной России по водному поло.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ВОЛГОГРАДСКИМ СПОРТОМ?

Волгоградская область перестает быть родиной чемпионов? Уже не осталось игровых видов спорта, где волгоградские команды на первых ролях. Все хуже с победами и в личных видах. От этого и такое небольшое представительство в олимпийской сборной. Но почему у волгоградского спорта проблемы? Олимпийский чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев затруднился назвать главную проблему в волгоградском спорте.

- Это сложный вопрос. Его, наверное, надо задать руководству регионального спорта. Волгоград и Волгоградская область гремела на весь мир своими спортивными традициями. На Олимпийских играх всегда наш регион был представлен большим количеством спортсменов в разных видах. Это легкая атлетика, штанга, плавание, гребля, игровые виды спорта. Конечно, мы – олимпийцы – переживаем. Надеемся, ситуация как-то исправится. Очень надеемся, те спортсмены, которые поедут в Токио и будут представлять наш регион, достойно выступят и покажут максимальный результат, на который они готовы. Все мы будем за них болеть, переживать, желать удачи и побед, - отметил Максим Опалев.

ВОЛГОГРАДСКИЕ СПОРТСМЕНЫ НА ИГРАХ В ТОКИО

Для легкоатлета Ильи Шкуренева это будут вторые в карьере Олимпийские игры. Уроженец поселка Линево Жирновского района в 2012 году занял 16-е место в десятиборье. Готовился он к поездке на соревнования 2016 года. Но из-за санкций в отношении российской легкой атлетики в Рио-де-Жанейро выступила только одна представительницы нашей страны – Дарья Клишина. 30-летний Илья Шкуренев долгое время является лидером в стране в десятиборье. Заслуженный мастер спорта в своей копилке наград имеет победу на чемпионате Европы в помещении, а также серебряную и три бронзовые медали континентальных форумах. На чемпионатах мира он дважды становился четвертым. Отметим, что в Токио Илья Шкуренев параллельным зачетом также будет представлять Московскую область.

Ватерполистка Анастасия Федотова в заявке олимпийской женской сборной России по водному поло значится запасной. 22-летняя спортсменка родилась в Москве. В 2016 году она перешла в «Спартак-Волгоград» и стала представлять Волгоградскую область. За это время она стала трехкратным серебряным призером и однократным бронзовым медалистом чемпионатов России. В составе сборной России она побеждала на Первых Европейских играх, занимала второе место на чемпионате Европы, третье место в Мировой лиге. Анастасия Федотова имеет звание мастера спорта.

Отметим, Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году. Но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год. Соревнования пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.