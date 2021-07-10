Волгоградские пожарные пришли на помощь жеребенку, провалившемуся в колодец

Жеребенок провалился в колодец во время прогулки. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Не только с тушением пожаров приходится сталкиваться сотрудникам МЧС. Они спасают жизни в любых ситуациях и не только людям. В Волгоградской области спасатели пришли на помощь жеребенку, который оказался в настоящей западне. В городе Краснослободск Среднеахтубинского района возле частного дома в импровизированный колодец провалился жеребенок, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную часть №50.

Как рассказали очевидцы, жеребенок прогуливался в частном секторе Краснослободска вместе с кобылой. Молодое животное не увидело открытый колодец, куда и провалилось. Самостоятельно из ямы оно выбраться не смогло. Пожарным для спасения жеребенка понадобилась техника. Все-таки вес пленника составлял около 250 килограммов. Используя веревку и трактор местных рабочих, сотрудники МЧС вытащили жеребенка из колодца.

Животное доставали при помощи трактора. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Любое живое существо должно быть спасено, тем более это наша работа - приходить на помощь в беде, - отметил пожарный 50-й ПСЧ Виталий Фролов.

Спасательная операция продлилась около 20 минут. Жеребенок остался без значительных повреждений. Спасатели передали его хозяину.

Во время происшествия жеребенок сильно не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, 5 июля в Волгограде случился крупный пожар в 16-этажке. Сотрудники МЧС спасли более 20 человек, в том числе детей. К сожалению, один человек погиб. Во время ЧП пожарным пришлось приводить в чувства кошку, которая задохнулась дымом. Спасателям удалось откачать ослабленного домашнего питомца при помощи дыхательного аппарата и массажа сердца.