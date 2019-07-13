2019-07-13T20:19:10+03:00
Спорт

Матч под ливнем: волгоградский «Ротор» победил «Текстильщик» - счет 3:2

Сине-голубые находятся на второй строчке в турнирной таблице
Юлия Данильченко
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Сине-голубые вырвали победу!Сине-голубые вырвали победу!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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13 июля в восемь вечера по местному времени прозвучал свисток для начала матча в рамках 2-го тура Футбольной национальной лиги: на «Волгоград Арене» встретились волгоградский «Ротор» и «Текстильщик» из Иваново.

Во время матча лил ливень, но наши болельщики не сахарные. Они самые лучшие! Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во время матча лил ливень, но наши болельщики не сахарные. Они самые лучшие!Фото: Екатерина СИМОХИНА

Незадолго до начала матча в Волгограде начался сильный ливень, что осложнило футболистам задачу. Но ничто не испортило спортсменам настроя. Особенно поддержали болельщики, которые несмотря на непогоду, купили билеты и сумели добраться до стадиона. Всего матч посетили 12734 зрителя.

Сине-голубые это сделали! Взяли и выиграли. Третий гол забили в добавленное время. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сине-голубые это сделали! Взяли и выиграли. Третий гол забили в добавленное время.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В первом тайме счет открыл Анзор Саная: он «распечатал» ворота противника на 42-ой минуте. А на 52-ой пришел ответный удар от Карилла Сараева. Во второй части игры борьба продолжилась с тем же накалом: на 79-ой гол забил Азат Байрыев, но на 88-ой счет сравнял Дмитрий Шилов. Однако наши не сдаются: в добавленное время Саная сумел пробить третий гол. Сине-голубые с трудом, но вырвали победу.

После этой непростой игры «Ротор» находится на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ-2019/2020.

Матч Ротор-Текстильщик 13.07.2019.

СОСТАВЫ

«Ротор» — «Текстильщик» — 3:2 (1:0) «Ротор»: Лобанцев, Ненахов, Байрыев (к), Хомуха, Пискунов, Горбунов (Попов, 80), Фатуллаев (Самсонов, 61), Алейник, Султонов (Лобкарёв, 85), Булия (Муллин, 72), Саная.

«Текстильщик»: Зириков, Фомин (к), Сараев, Шилов, Батов (Щаницин, 76), Горюшкин, Андреев (Маричев, 46), Попов (Сидоров, 60), Мухаметзянов, Гайдуков (Юрченко, 83), Радченко.

Голы: Саная, 43; 90; Байрыев, 79 - Сараев, 52; Шилов, 88;.

Предупреждения: Фатуллаев, 47; Султонов, 80 - Горюшкин, 81.

Удаления: Сидоров, 82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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