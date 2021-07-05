Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 июля: более двухсот новых случаев ковида за сутки

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 5 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает стремительно расти. Преодолен новый рубеж: более двухсот новых случаев COVID-19 за сутки. 5 июля в регионе заболели 207 человек. Такие цифры в последний раз были в феврале. Сегодня Волгоградская область на 28-м месте по числу новых случаев коронавируса. По все стране в понедельник заболели 24 353 человека в 84 регионах. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в Волгоградской области ковид подхватил 63 751 житель. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки в России от коронавируса скончались 654 человека. В Волгоградской области вирус убил семерых пациентов. За 5 июльских дня жертвами ковида стали 36 волгоградцев. Всего пандемия унесла жизни 1 552 жителей региона.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Остается на невысоком уровне статистика по выздоровлениям в Волгоградской области. За последние сутки благополучно завершили лечение 62 пациента. С марта прошлого года победили ковид 59 630 волгоградцев.