«Битва заводов»: предприятия Юга России сражаются в федеральном киберспортивном турнире «Мир танков»

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Состязания проводят «Ростелеком», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия «Леста» и Агентство креативных индустрий (АКИ). Турнир стал знаковой площадкой для укрепления корпоративной культуры: в виртуальной игре сошлись мастера цифровых баталий из самых разных уголков страны.

Наибольший интерес к турниру проявили предприятия Ростовской области: регион вошел в тройку лидеров по числу участников среди всех субъектов Федерации. В борьбу за главный приз вступили флагманы промышленности: производитель радиоэлектронных систем и медицинской техники АО «Алмаз», производитель сельхозтехники— компания «Ростсельмаш» и изготовитель труб для нефтегазового сектора — филиал ПАО «ТМК» Таганрогский металлургический завод. Волгоградскую область в состязании представляет предприятие химической отрасли АО «Волжский оргсинтез», которое входит в группу компаний «Росхим».

Всего за звание чемпионов борются 47 организаций России. Единственным строгим критерием формирования состава сборных стало требование к профессиональной принадлежности: все семь основных участников и два запасных игрока должны трудиться на одном производстве. При этом опыт киберспортсменов значения не имеет — на виртуальных полях сражений равные шансы на успех получают как дебютанты, так и ветераны компьютерных баталий.

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО: «Наши корпоративные клиенты серьезно подходят к вопросам защиты данных. Стремление сотрудников таких предприятий проявить себя в киберспорте воспринимается не как простая игра, а как азартное соревнование профессионалов, которые привыкли побеждать».

Подобный запрос на цифровой интерактив подтверждает: современные предприятия давно переросли имидж консервативных производств, став площадками для развития интеллектуального досуга. Эту тенденцию активно отмечают и на уровне отраслевых объединений, где понимают, что новая форма состязаний помогает по-новому взглянуть на командную работу.

Владимир Лакунин, президент Союза работодателей Ростовской области (регионального отделения РСПП): «Сегодня промышленность делает ставку на инновации, и киберспорт — это логичное отражение современной цифровой эпохи. Такие состязания не только позволяют сотрудникам отдохнуть после трудовых будней, но и учат их действовать как единое целое, где успех каждого зависит от общих усилий. “Битва заводов” помогает коллегам сблизиться, получить яркие и позитивные эмоции».

Отборочный этап соревнований в онлайн-формате продлится до 16 августа 2026 года. Кульминацией станет очный финал, который состоится 13 сентября в День танкиста. Решающие бои примет Московский кластер видеоигр и анимации, где лучшие команды определят обладателя титула победителя первого федерального турнира. Подробная информация доступна на официальном сайте.