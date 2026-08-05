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Общество5 августа 2026 7:14

Железнодорожники ВолгаКалия принимают поздравления

На ЕвроХим-ВолгаКалии поздравили представителей отрасли с Днём железнодорожника, который в нашей стране будет отмечаться в первое воскресенье августа
Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

Руководители предприятия и профсоюзная организация Росхимпрофсоюза выразили коллективу железнодорожного цеха комбината искреннюю признательность за добросовестный труд и поздравили с наступающим профессиональным праздником.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Железнодорожный цех — это очень важное звено. От точности и слаженности работы его коллектива зависит бесперебойность поставок нашей продукции потребителям в России и мире», — отметил директор по логистике ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Малютин.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

На торжественной церемонии было отмечено, что железнодорожники ВолгаКалия – это квалифицированные специалисты, чьи профессионализм, ответственность и мастерство обеспечивают надёжность выполнения транспортно-логистических операций. К поздравлениям руководства предприятия присоединились профсоюзная организация ЕвроХим ВолгаКалия и коллектив городского Дома культуры: артисты исполнили народные песни.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Для нас важно, чтобы каждый человек чувствовал: его работа по настоящему ценится. День железнодорожника — отличный повод ещё раз сказать спасибо нашим коллегам за их непростой труд!» — подчеркнула руководитель профсоюзной организации ЕвроХим ВолгаКалия Ольга Косарева.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем уверенной, эффективной и стабильной работы!