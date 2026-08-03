Цифровой ключ к комфорту: «Ростелеком» сделал умным ЖК «Dolce vita» в Волгограде

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Проект, выполненный по заказу специализированного застройщика «Вымпел», стал первым в области, где реализован весь потенциал цифровых сервисов платформы от национального провайдера. В ЖК «Dolce vita» подключены видеонаблюдение, домофония, система контроля и управления доступом (СКУД), умный шлагбаум, умный вызов лифта, дворовой Wi-Fi, система интеллектуального учета расходов на ЖКХ (телеметрия), электрозаправочные станции на парковочных местах.

Марина Барышева, генеральный директор ООО «СЗ “Вымпел”», застройщик ЖК «Dolce vita»: «В наше время будущий новосел выбирает жилой комплекс не только по инфраструктуре и планировкам, но и по тому, насколько удобна и безопасна жизнь в новом доме. Партнерство с “Ростелекомом” и внедрение экосистемы “Ключ” — логичный шаг в создании пространства, где каждый чувствует себя защищенным. Пользователи получают единый цифровой контур, который объединяет доступ в дом, видеонаблюдение, контроль расхода энергоресурсов и другие сервисы. Все для того, чтобы жильцы могли сосредоточиться на главном: на семье, работе, делах, а не на бытовых мелочах».

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

ЖК «Dolce vita» расположен в Ворошиловском районе по адресу: улица Майкопская, 5Д/1 и 5Д/2. Комплекс включает новостройки с квартирами площадью от 32 до 110 м², просторные террасы, закрытый двор без машин, фонтан, детскую и баскетбольную площадки, зоны коворкинга, крытый паркинг. «Ростелеком Ключ» охватывает всю инфраструктуру ЖК от входных ворот до пожарной лестницы. Для быстрого доступа в интернет специалисты провайдера построили около 1,5 км оптоволоконных линий связи. Затем установили и настроили оборудование: 33 камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения, 6 домофонов с бесключевым доступом, 49 запирающих и преграждающих устройств. На придомовой территории появился беспроводной доступ в интернет, а внутри квартир — автоматический учет энергоресурсов.

Александр Дробышев, директор ООО «УК “ДАВ”», обслуживающее ЖК «Dolce vita»: «„Ростелеком Ключ“ делает управление бытовыми вопросами максимально удобным. Можно удаленно посмотреть изображение с видеокамер, открыть дверь или шлагбаум. Система автоматизирует сбор данных с приборов учета — жильцам не нужно передавать их самостоятельно. При этом сохраняется возможность отслеживать текущие показания и быть уверенным в прозрачности расчетов. Благодаря такому подходу мы эффективнее контролируем состояние дома, а жильцы получают стабильный, предсказуемый и качественный сервис».

Всего в Волгоградской области к платформе «Ключ» подключены почти 19 тысяч домохозяйств, из них больше всего — в областной столице и городе Урюпинске. ЖК «Dolce vita» — третий крупный проект «Ростелекома», где широко внедрена экосистема «Ключ». Два других объекта также находятся в Волгограде — это жилые комплексы «Балтийский» и «Клубный дом Академический».

Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для нас важно, чтобы технологии приносили практическую пользу. И в этом смысле “Ростелеком Ключ” — яркий пример комплексного подхода к решению сразу нескольких задач: повышению безопасности, упрощению управления коммунальными услугами и эргономичности повседневной жизни. Все решения интегрированы в единую цифровую платформу — управлять сервисами можно из одного приложения. Мы планируем масштабировать этот опыт для цифровизации новых жилых кварталов».

Получить подробную информацию, оформить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 100 0 800 и на сайте компании.

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