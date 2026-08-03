Более 85 тысяч деталей изготовлено по парламентскому проекту Липецкой области

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Во время последней поездки на фронт председатель заксобрания региона получил от бойцов новое техническое задание на изготовление специализированного инструмента для ремонта оборудования.

- Взял этот вопрос в проработку совместно с участниками парламентского проекта «Липецкая промышленность для Победы». Несколько предприятий сразу же откликнулись и запустили изделие в несерийное производство. Сейчас оно тестируется, надеюсь, что совсем скоро парням будет доставлена целая партия таких инструментов, - отметил Владимир Сериков.

Напомним, что участниками парламентского проекта являются 34 предприятия региона. Они изготовили более 85 тысяч деталей.

- За свою работу ни один из них не попросил ни рубля. Все изделия по мере поступления передаются на фронт. Также активно продолжаем передавать станки для нарезания маскировочных лент. Такой запрос по-прежнему актуален среди волонтёров региона, - сказал председатель Липецкого облсовета.

Стать участником проекта можно на сайте «Липецкая промышленность для Победы».