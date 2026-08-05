Зной усилится к выходным: На Волгоград идет дикая жара из раскаленной Европы

Волгоградцы ищут спасения в воде. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоград затянуло тучами, но надеяться на спасительный дождь жителям не стоит. Жара в ближайшие дни только усилится. По данным центра ФОБОС, на погоду в регионе окажет существенное влияние азорский антициклон. Нас накроет жара, которая унесла тысячи жизней в Европе, осушила Рейн и Дунай, нанесла ущерб экономике в 3,1 млрд евро. К концу недели нас ждет +38.

- В Волгограде до конца недели существенные осадки маловероятны. Сегодня ещё не слишком жарко – около +33°. Но затем зной в городе станет усиливаться. Его пик придется на пятницу-субботу, когда столбики местных термометров могут подняться до +37°, - рассказали в центре Фобос.

По данным Волгоградского ЦГМС, 6 августа воздух в Волгограде прогреется до +36, в отдельных районах области до +38. 7 и 8 августа в Волгограде ожидается +35…+37, в районах области до +38. Объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. Все это связано с азорским антициклоном, который несет нам воздушные массы из Средиземноморья, считают синоптики.

Напомним, в этом году жара в Европе ставит рекорды. От нее пересыхают реки, останавливаются АЭС, горят леса и умирают жители. В Испании этим летом зафиксировали +45,1. Лето стало самым жарким за историю наблюдений.

До конца этой недели нужно просто дожить, соблюдая все советы врачей. К счастью, таким будет не весь месяц. Синоптики обещают, что после 8-9 августа в связи с прохождением холодного фронта температура понизится и будет в пределах комфортных 23-28 градусов.

Чтобы выжить в эту жару, нет никаких особых секретов. Вас спасут самые простые и банальные вещи: пить больше чистой воды или травяных чаев, исключить алкоголь, кофе, которые обезвоживают и без того теряющий влагу организм. Постарайтесь хотя бы в самые жаркие дня снять с себя любимые вещи из синтетики и надеть одежду, в составе которой преобладают натуральные материалы. И без сильной надобности не выходите из дома после 10-11 утра и до 16-17 часов вечера. Даже в пять часов вечера лучше перемещаться по теневой стороне улице.

Если вы пассажир общественного транспорта, выбирайте те троллейбусы или автобусы, в которых закрыты окна - значит, там работает кондиционер. Берите с собой в поездку воду, веер, платок, который можно смочить водой и прикладывать к лицу, шее. Исключите уличные тренировки и занятия спортом в жару на улице.