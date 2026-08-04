Цифровые технологии для искусства: современная связь от «Ростелекома» появилась в музее Виктора Лосева в Волгограде

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Специалисты национального провайдера подключили интернет, Wi-Fi и виртуальную телефонию. Новый музейно-выставочный центр находится в историческом здании Царицынской пожарной каланчи. Для сохранения архитектурного облика постройки инженеры провайдера подвели к объекту оптический кабель под землей, а внутри помещений выполнили деликатную инсталляцию оборудования.

Варвара Озерина, директор Волгоградского музея изобразительных искусств имени И. И. Машкова: «Музей — это место встречи человека с искусством. А чтобы эта встреча была по настоящему незабываемой, мы создали пространство, где будет комфортно каждому: здесь можно создать личный диалог с искусством, предаться созерцанию и осмыслению, тут же поделиться впечатлениями с друзьями онлайн или уединиться с картиной. Мы объединили шедевры искусства с современными технологиями и заботой о посетителях. У нас каждый найдет свой путь к красоте».

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Музей, названный в честь легендарного волгоградского «художника без мастерской» Виктора Лосева, открылся в мае 2026 года. Новое арт-пространство рассчитано на проведение выставок, лекций, концертов, мастер-классов. Сейчас в музее работают две постоянные экспозиции. Центральная — «100 друзей художника Лосева» — представляет более 100 оригинальных работ мастера. Вторая выставка — «Город. Очень личное. Царицын — Сталинград — Волгоград» — отражает живописную летопись города, увиденную глазами местных художников с 20-х годов прошлого столетия до наших дней. Посетители могут ознакомиться и с удивительной историей здания первой пожарной команды Царицына: изучить археологические находки, найденные во время реставрации, и подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорама Заволжья.

Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания обладает большим портфелем инфраструктурных проектов, реализованных для крупнейших художественных и культурно-исторических музеев страны. Среди них — Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Казанский кремль и другие. Этот уникальный опыт мы успешно применяем в регионах: интегрируем цифровую среду в исторические объекты, сохраняя их уникальность. Открытие музея Виктора Лосева в Волгограде — значимое культурное событие не только для жителей области. Цифровые технологии помогут привлечь в музей аудиторию ценителей искусства со всего мира».

«Корпоративный интернет» от «Ростелекома» — технологическая основа внедрения любых цифровых решений под задачи коммерческих и государственных организаций, в том числе музеев: от электронной записи на экскурсии до проведения видеомостов. Пропускную способность оптоволоконных линий связи можно масштабировать до 1 Гбит/с. «Wi-Fi для гостей» — ключевой цифровой сервис для повышения лояльности посетителей. В музее Виктора Лосева подключены 9 точек Wi-Fi. Выйти онлайн и поделиться впечатлениями от посещения арт-пространства гости могут в любом месте музея, в том числе со смотровой площадки каланчи, расположенной на высоте 36 метров.

Главное преимущество «Виртуальной АТС» — ни одного пропущенного звонка. Цифровое решение позволяет распределять, записывать, переадресовывать вызовы, настраивать голосовое меню и создавать приветствие, просматривать в онлайн-режиме статистику по звонкам.

Получить дополнительную информацию, оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 16 61 и на сайте компании.

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: 2W5zFHsyHXP