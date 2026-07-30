Новая техника для детской поликлиники — с заботой о маленьких пациентах

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Оборудование позволит медучреждению оптимизировать рабочие процессы и повысить качество обслуживания пациентов.

В условиях высокой нагрузки на медицинский персонал скорость и точность оформления документации играют ключевую роль. Новое многофункциональное устройство сократит время на подготовку и дублирование документов, упростит обмен данными между отделениями и обеспечит оперативный перевод бумажных носителей в электронный формат. Это особенно важно для своевременного формирования отчётности, направления пациентов на дополнительные обследования и ведения медицинской документации в соответствии с установленными стандартами.

«Современное оборудование помогает персоналу сосредоточиться на главном — на оказании качественной медицинской помощи, а не на рутинных операциях с документами», — отметил директор по персоналу ЕвроХим ВолгаКалия Иван Коляда.

Интеграция современной техники в повседневную деятельность больницы — это проявление заботы как о медицинском персонале, так и о маленьких пациентах. Помогая поликлинике, ЕвроХим-ВолгаКалий оберегает детей сотрудников, потому что забота о здоровье работников и их семей – один из важнейших приоритетов социальной политики предприятия.