Медицинскую помощь и поддержку страховой компании можно получить независимо от региона выдачи полиса ОМС

Фото: АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Вопреки устоявшемуся мнению полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право гражданам РФ на бесплатную медицинскую помощь на всей территории России независимо от региона выдачи документа. Кроме того, как подтвердили в «СОГАЗ-Мед», с недавнего времени расширены полномочия страховых медицинских организаций, которые теперь также могут оказывать поддержку застрахованным при возникновении сложных ситуаций в больницах в любом городе пребывания. Это значит, что в случае болезни в командировке или отпуске можно не откладывать визит к врачу.

Система ОМС работает на всей территории Российской Федерации, однако есть важные нюансы. Как пояснили в «СОГАЗ-Мед», существует базовая и территориальная программа ОМС. Базовая программа* едина для всех регионов страны и включает первичную медико-санитарную, скорую, специализированную (в том числе высокотехнологичную) медицинскую помощь.

Для того чтобы воспользоваться услугой в другом регионе нужно выбрать медицинскую организацию и прикрепиться к ней. Заявление можно подать лично или онлайн –на портале Госуслуг (или региональном портале).

Территориальная программа ОМС** вступает в силу в регионе постоянного проживания. Как правило, она шире базовой и дает больше возможностей за счет средств регионального бюджета.

Если возникают сложности с прикреплением или записью на прием, клиники требуют оплатить медицинские препараты при лечении в стационаре, – можно обратиться к представителям страховой компании для решения вопроса. Например, страховая компания «СОГАЗ-Мед» обработала более 6,7 тысяч обращений по поводу получения медицинской помощи за пределами территории страхования за первое полугодие 2026 года. В топе причин: отказы в оказании медицинской помощи и консультациях узких специалистов. Основным каналом связи в данном случае был круглосуточный контакт-центр компании. Чаще всего обращения поступали из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Так, жительнице Красноярского края во время отдыха в Республике Дагестан после укуса собаки оказали только экстренную помощь и отказали в плановом лечении в клинике, сославшись на отсутствие полиса ОМС, оформленного в Республике Дагестан, и прикрепления к поликлинике. Представитель страховой компании связался с заместителем главного врача поликлиники. В результате пострадавшую прикрепили к медорганизации, и необходимый курс вакцинации против бешенства был продолжен.

Другой случай произошел в Краснодарском крае, куда погостить к родственникам приехал житель Республики Коми. Внезапно ему стало плохо. Бригада скорой помощи осмотрела пациента и не нашла показаний к госпитализации, рекомендовав получить дополнительную консультацию терапевта. Несмотря на ухудшение здоровья больного местная поликлиника отказывала в срочном визите врача. После обращения в страховую компанию за помощью пациент смог решить свой вопрос. Визит врача был организован в тот же день.

«Страховые медицинские организации – надежные помощники и защитники застрахованных. В 2026 году у нас появилось еще больше возможностей для работы на благо граждан. Полномочия СМО расширили: теперь наши представители сопровождают граждан на всей территории России, независимо от того, где был выдан полис. Поэтому, если вы заболели в отпуске или командировке и столкнулись с трудностями при получении помощи, обязательно свяжитесь со своей СМО, вам помогут. У нас работает более 2 тысяч квалифицированных страховых представителей. Интересы застрахованных для нас превыше всего», – говорит генеральный директор компании «СОГАЗ-Мед» Д.В. Толстов.

Выписка о полисе ОМС

Чтобы полис ОМС всегда был под рукой, скачайте выписку о нем в кабинете пользователя на сайте компании или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» ¹, сохраните на своем устройстве или распечатайте и получайте медицинскую помощь в командировке или в отпуске вне региона страхования.

¹ Для пользователей Android.

Застрахованные «СОГАЗ-Мед» могут позвонить по бесплатному номеру круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02, написать на сайт sogaz-med.ru или зайти в ближайший офис компании.

*Базовая программа обязательного медицинского страхования – составная часть программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за счет средств обязательного медицинского страхования на всей территории Российской Федерации медицинской помощи и устанавливающая единые требования к территориальным программам обязательного медицинского страхования.

**Территориальная программа обязательного медицинского страхования – составная часть территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации и соответствующая единым требованиям базовой программы обязательного медицинского страхования.

***Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. N 215н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи».

Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427, erid: 2W5zFG89gR7

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